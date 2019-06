VIDEO: Las palabras de Neymar antes de entrar a declarar por acusación de violación

BRASILIA, BRASIL.- El astro del fútbol Neymar declaró el jueves durante dos casi dos horas en la sede de la policía en Río de Janeiro como parte de una investigación relacionada con una mujer que lo acusa de violación.



La confederación brasileña de fútbol había informado antes que Neymar recibió un citatorio para presentarse el viernes ante las autoridades por haber publicado en redes sociales imágenes y mensajes de la mujer, Najila Trindade, sin su autorización, lo cual habría vulnerado su privacidad en internet.



Neymar llegó a la sede de la policía el jueves después de las siete de la tarde, tiempo local. Al salir, el jugador agradeció los mensajes de aliento recibidos en los últimos días, mientras que sus abogados se limitaron a decir que su cliente es inocente y que está “tranquilo”.



"Sólo quiero agradecer el aliento y mensajes todos han enviado”, dijo el delantero, quien andaba en muletas por una lesión en el tobillo derecho.



El caso de violación es investigado por separado en Sao Paulo, donde la modelo de 26 años presentó la semana pasada una denuncia ante la policía, en la que afirmó que Neymar la violó el 15 de mayo en la habitación de un hotel en París. Un doctor dio a la policía de Sao Paulo un reporte sobre una revisión médica que hizo a la mujer.



Neymar rechaza la acusación. Después de hacerse pública la denuncia de la mujer, el jugador compartió en redes sociales mensajes para mostrar que la acusadora le había enviado textos en tono amistoso después de la presunta violación.



Neymar se marchó el jueves del hotel donde se encuentra la selección en la capital Brasilia y tomó un jet. Dejó al equipo tras lesionarse el tobillo derecho en el partido amistoso del miércoles contra Qatar, preparatorio para la Copa América.



Trindade hizo esta semana sus primeros comentarios públicos sobre la acusación. En declaraciones a dos televisoras brasileñas, dijo que Neymar la violó y agredió físicamente.



The Associated Press no menciona por su nombre a las víctimas de agresión sexual a menos de que ellas hagan pública su identidad, como fue el caso de Najila Trindade en las entrevistas televisivas.

VEA: Así es la modelo brasileña que acusa a Neymar de violación



La modelo dijo al canal SBT que Neymnar se puso agresivo cuando ella se rehusó a tener con él sexo sin protección. Afirmó que el jugador consumó su deseo sexual y la golpeó en repetidas ocasiones.



“Dije: ‘basta, basta, basta’. Estaba callado, sólo actuó”, declaró Trindade.



Por otra parte, un video difundido el jueves en redes sociales muestra lo que parece un altercado físico entre Neymar y la modelo. Se desconoce cómo o cuando se hizo el video, y la AP no tuvo manera de verificarlo.



Neymar da Silva Santos, padre y agente de Neymar, dijo que el nuevo video es prueba de que su hijo fue víctima de una trampa de Trindade.



La modelo negó esa afirmación durante sus presentaciones en la televisión. “No me expondría así para quitarle dinero a Neymar. Carece de lógica, no tiene sentido”, afirmó la mujer en la entrevista.