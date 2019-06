El huracán Nadal termina sin problemas con Federer

PARÍS, FRANCIA.- El español Rafael Nadal acaricia el sueño de su duodécimo título en Roland Garros tras imponerse en un duelo de leyendas del tenis al suizo Roger Federer en apenas tres sets, por 6-3, 6-4 y 6-2, este viernes en la primera semifinal.



En la gran final del domingo, Nadal se enfrentará al número uno mundial serbio Novak Djokovic o al austríaco Dominic Thiem, cuarto del ránking ATP y que perdió la final del año pasado en París ante el mallorquín.



"Roger es increíble, jugar a este nivel con 37 años... es un jugador que es probablemente el mejor de la historia y para mí es un placer jugar contra él", declaró Nadal en sus primeras palabras en la pista, hablando en francés.



"Fue un partido dificíl. Siempre lo es contra Roger. Hoy también lo fue por el viento muy fuerte. Pero estoy feliz, volver a la final de Roland Garros es muy especial, en el torneo más importante de mi carrera", apuntó.



Será la duodécima vez que Nadal dispute la final en Roland Garros y en las once anteriores consiguió levantar la Copa de los Mosqueteros. En caso de conseguirlo el domingo agrandará su leyenda al ser el primero en el tenis en ganar doce veces un mismo torneo del Grand Slam, dejando atrás la igualdad a once que tiene con la legendaria Margaret Court, que consiguió ese número de títulos en el Abierto de Australia, su país.



En citas del Grand Slam, Nadal jugará su vigesimosexta final. Ganó en diecisiete de las veinticinco anteriores, la última la del año pasado en Roland Garros, ya que en enero perdió claramente la que jugó en Australia ante Djokovic.



Hacía más de cinco años que Nadal no le ganaba un partido a Federer, exactamente desde las semifinales del Abierto de Australia en 2014.



En sus últimos cinco enfrentamientos el suizo se había llevado la victoria, un dato que se aumenta a seis si se cuenta la baja de Nadal antes de disputar la semifinal de este año en Indian Wells.



Pero en la tierra batida y en Roland Garros, todo cambia para Nadal.



Son ya seis las veces que se han enfrentado en la arcilla parisina y en las seis ha ganado el español, incluyendo cuatro finales (2006, 2007, 2008 y 2011).

Sin opción

En el duelo de este viernes, amenazado por una previsión de lluvia que no se cumplió y que fue presenciado en las gradas por el célebre director de cine español Pedro Almodóvar, Nadal salió de manera fulgurante, con un 'break' a las primeras de cambio para distanciarse 3-0 en el primer set.



Federer consiguió quebrar el saque del español para acercarse 3-2, pero Nadal le devolvió el 'break' en el siguiente juego, se puso 4-2 y sentó así las bases para llevarse el set por 6-3.



En el segundo, Federer parecía reaccionar al ponerse 2-0 arriba tan un nuevo quiebre de servicio de su rival, pero Nadal tampoco tardó en apagar el pequeño incendio, quebró el saque del suizo justo a continuación y luego repitió para ponerse 5-4 y servicio, que no desperdició para cerrar esa manga 6-4.



Con todo a favor, el tercero fue un auténtico paseo para Nadal, que con dos quiebres más selló un contundente triunfo con un parcial de 6-2, ganando en 2 horas y 25 minutos.



Federer no derrota a Nadal sobre tierra desde hace más de una década, cuando le superó en la final del Masters 1000 de Madrid de 2009.