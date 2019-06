Expresentadora de Primer Impacto fue detenida tras golpear a su esposo

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La expresentadora del noticiero Primer Impacto y actual conductora del programa Mega News, Natalia Cruz, fue arrestada en Florida, Estados Unidos, por agredir a su esposo y a su hijo.



De acuerdo a reportes policiales, citados por medios locales, Cruz llegó ebria a su casa y entabló una pelea verbal con su esposo Jairo Cruz, a quien le pegó una cachetada y también arañó.

LEA TAMBIÉN: Niegan permiso a Pablo Lyle para viajar a México y trabajar



Según se conoció, el hijo mayor de la presentadora quiso intervenir para detener la discusión, pero la mujer tomó un cinturón y lo azotó en reiteradas ocasiones.



En la revuelta, Jairo llamó a la policía, quien llegó a su vivienda. Los oficiales capturaron y trasladaron a la mujer a una estación, donde le tomaron una fotografía para su ficha de archivo.



Tras varias horas de trámite y el pago de una fianza, la conductora pudo salir de la cárcel.

DE INTERÉS: El antes y después de Maluma, de cantante desconocido a figura mundial

Cruz publicó días después un mensaje en Instagram, cuyo contenido fue asociado por sus seguidores al polémico tema.



"Mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón; defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar; mientras viva, mi conciencia estará tranquila", dice el mensaje compartido por la presentadora.