Sectores de Olancho y Cortés que no tendrán electricidad este viernes 7 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varios sectores de Choloma, San Pedro Sula y Lepaguare no contarán este viernes 7 de junio con el servicio de energía eléctrica, informó la Empresa Energía Honduras (EEH).

La suspensión del fluido eléctrico será por acciones de mantenimiento en las líneas.

De 8:00 AM a 4:00 PM no tendrán energía los siguientes sectores de Choloma:

Extrum

Fabrica de ropa Montecarlo

Novalace

Antena de Tigo

Antena de Claro



De 8:00 AM a 4:00 PM sin energía estos sectores de Choloma y San Pedro Sula:

Colonia Río Blanco

Colonia Prieto

Colonia Santa Mónica

Colonia Las Mercedes

Aldea El Zapotal

Aldea El Retiro

Colonia Los Pinos

Altos de Sula

Colonia Veracruz



De 8:00 AM a 4:00 PM sin fluido eléctrico los siguientes sectores de Lepaguare, Olancho:

Valle Lepaguare

Las Minas

Limones

Encimal

El Tigre Lepaguare

La Pita

Lepaguare Vijeo

La Puerta Lepaguare

El Guanabano

El Zarzal

Santa Lucía

Las Flores

El Calpules número 2

Tapaquile y zonas aledañas