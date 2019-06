Matan a dos personas en el Hato de Enmedio de Tegucigalpa en diferentes hechos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos personas fueron asesinadas la tarde de este jueves en distintos sectores de la colonia Hato de Enmedio de la capital hondureña.



Una de las víctimas fue identificada como Boris Alexis Ávila, de oficio taxista, quien fue acribillado a tiros en el punto de taxis de ese lugar por sujetos armados que no fueron identificados a eso de las 2:35 de la tarde, según reportes iniciales.

Un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta le comenzaron a disparar al ciudadano. De acuerdo con los relatos de los asombrados peatones, la mujer que viajaba como pasajera desenfundó un arma que llevaba dentro de de un bolsón y al estar cerca de los dos hombres, les disparó a quemarropa.

El hombre cayó fulminado entre dos vehículos, el taxi con registro 6288 y otro carro tipo turismo, color gris, marca Toyota Corolla, el cual utilizaba el fallecido para el servicio de taxi VIP. El ahora occiso fue identificado como Boris Alexis Ávila, de oficio motorista.



Casi 20 minutos después se reportaba la muerte violenta de otra persona en la misma colonia.

Adolescente

La segunda víctima es un adolescente de 16 años de edad. Este fue ajusticiado de un sólo disparo en la cabeza y expiró en un pasaje del sector tres del Hato de Enmedio, siempre cerca de en la zona de Placita.

El menor fue identificado como Richard Edgardo González Flores, residente en la colonia Villa Nueva, de esta ciudad.

De acuerdo al relato de su madre, el joven salió de la casa el jueves en horas de la mañana y no volvió a saber más de él. “No llegó a dormir a la casa y me preocupé, y ahorita una vecina me avisó que él estaba muerto”,. expresó la afligida mujer.

Los dos cuerpos fueron levantados por Medicina Forense y llevados a la morgue del Ministerio Público