Leo Messi, el 10 triste con la selección argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Ese al que le resulta tan sencillo batir récords y hacérselos inalcanzables a otros, o ese que convirtió su nombre en un mito viviente entre los mortales, es el Messi del Barcelona. Pero el Messi de la selección argentina es un hombre triste.



El de los 603 goles vestido de azulgrana, al que técnicos y jugadores renovaron su devoción en esta temporada, es el Messi del Barcelona. Pero el Messi de la selección argentina es un hombre que camina cabizbajo y mastica frustraciones.



Ese al que Valverde alababa porque "nos saca siempre de muchos problemas" y marcó bellísimos goles imposibles para aspirar a un sexto Balón de Oro, es el Messi del Barcelona. Pero el Messi de la selección argentina está asociado a la derrota.



"Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección o intentarlo todas las veces posibles", dijo el astro esta semana en declaraciones al canal Fox Sports.



- Según Obama... -

¿Por qué con el Barcelona sí puede ser feliz a pesar de la humillación en las semifinales de la Champions y en la final de la Copa del Rey? ¿Y por qué con la albiceleste se le han visto sus peores caras? Hasta incluso llegó a decir un día que la selección "se terminó para mi".



Quizás Obama, quien aludió hace pocos días a la figura del capitán albiceleste en una conferencia de liderazgo en Bogotá para hablar de la importancia del trabajo en equipo, tenga la respuesta.



"La gente que creemos que son genios trabajan con otras personas para desarrollar su propio estilo. En Argentina, a pesar de que Messi es maravilloso, tienen problemas para ganar la Copa del Mundo", analizó el expresidente de Estados Unidos.



Y es que en efecto en el Barça su juego se potencia y fluye por la calidad individual de cada jugador y por lo que producen como equipo. Mientras que con la albiceleste la incomprensión ha sido absoluta y todos se limitaron a que el genio sea la salvación.



La Copa América en Brasil se ofrece como ese "conseguir algo" para que Messi gane un primer título con el seleccionado mayor. ¿El técnico Lionel Scaloni y los históricos Di María y Agüero, y los emergentes como Paulo Dybala, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez estarán a la altura del mejor futbolista del planeta?



- Derrotado -

Argentina no gana un título desde la Copa América Ecuador-1993, con Gabriel Batistuta como estrella.



Desde entonces, con Messi como estandarte, ha perdido tres finales de dicho torneo (Venezuela-2007, Chile-2015, Centenario-2016) y, la más dolorosa, la del Mundial Brasil-2014 ante Alemania (1-0).



Pero el recuerdo que dejó la albiceleste en Rusia-2018, donde se fue eliminada sin atenuantes por Francia (4-3) en los octavos de final, con un vestuario dividido y envuelta en numerosas polémicas con su entonces técnico Jorge Sampaoli, martilla en el corazón de los argentinos.



Incluso, en el país de Maradona llegaron a pensar que el de ese 30 de junio de 2018 había sido el último partido de Messi, al que buena parte de sus compatriotas no le perdona que no pueda parecerse con Argentina al intratable con el Barcelona.



Messi cumplirá 32 años el 24 de junio, un día después del partido de Argentina ante Catar, campeón de la Copa de Asia y anfitrión del Mundial-2022, en Porto Alegre, por la tercera y última fecha del Grupo B, que Colombia y Paraguay completan.



¿Será ese un cumpleaños feliz para el máximo goleador histórico de la albiceleste con 65 tantos?



Si fuera por el genio, así sería, pero dependerá mucho de lo que habla Obama.