Suyapa Figueroa: "La opinión de Manuel Zelaya me tiene sin cuidado"

Suyapa Figueroa dijo que no existen los requisitos necesarios para el diálogo. | Foto: El Heraldo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, respondió en las últimas horas a la publicación en Twitter del expresidente Manuel Zelaya que cuestionaba una hipotética reunión de la Plataforma de Defensa de Salud y Educación con el gobierno.



"La verdad que la opinión de Mel (Manuel Zelaya) me tiene muy sin cuidado. Creo que ellos están descalificados para opinar en defensa del pueblo", expresó.



"Las acciones de ellos mismos tienen al pueblo confrontado porque también han sido una extructura corrupta. Yo me pregunto si realmente la opinión de él vale la pena mencionarla", añadió.

Vea: Celebran audiencia inicial contra señalado de quemar Embajada de Estados Unidos



Mencionó, además, que no existen condiciones idóneas para que el diálogo se desarrolle. "Se están haciendo acciones contrarias. Hay amenazas a la integridad física de los integrantes de la junta directiva".



"No podemos tener un diálogo mientras no se le dé el respeto que se merece el pueblo hondureño", cerró.

.@PartidoLibre convoca urgente a la Coordinación Nacional, este viernes 7 de JUNIO en TGU a las 11 AM. Punto único: Estrategia para sacar al DICTADOR, cuando la plataforma anuncia legitimarlo con un diálogo. Lo mismo advertimos a Salvador y Luis y nunca entendieron. — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) 5 de junio de 2019