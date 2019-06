"Para, me está doliendo": brasileña que acusa a Neymar de violación rompe el silencio

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- La joven que acusa de violación al jugador brasileño Neymar rompió el silencio ante las cámaras y narró cómo ocurrieron los hechos.

A través de una entrevista a la televisión brasileña, la modelo Najila Trindade Mendes de Souza asegura que el atacante del París Saint-Germain no tuvo compasión de ella durante el encuentro sexual que sostuvieron, pues cuando se comportó de manera agresiva ella le insistió que se detuviera.

"Fue agresión juntamente con violación", dice la joven al comenzar la entrevista, que será divulgada completa hasta el lunes.

"Era mi intención (...) era tener una relación sexual con él", dijo Trindade al ser consultada específicamente sobre el consenso entre ambos. En su primera aparición pública, la joven, que se define como modelo, detalla que Neymar pagó el hotel y los pasajes para París.

Las cosas cambiaron, según Trindade, en el primer encuentro entre ambos. "Él estaba agresivo, totalmente diferente al chico que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije 'ok, voy a intentar manejar esto'".

"Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces: 'ok, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, y yo le dije 'para, para, me está doliendo'. Él me dijo 'disculpa, linda'. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (...) Él me volteó y cometió el acto, yo le pedí que parara, mientras cometía el acto continuó azotándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", relató la joven.

Por su parte, Neymar se declara inocente y, después que la prensa divulgó la denuncia formalizada por Trindade el viernes, publicó un video diciendo ser víctima de una trampa y exponiendo el intercambio de mensajes íntimas entre ambos.



Una vez que estalló el escándalo, los usuarios de redes sociales comenzaron a viralizar la frase "Buenos días, objeto de mi líbido", expresión que envió el brasileño a la joven modelo en uno de los mensajes.