Pacientes abarrotan hospitales en busca de atención médica

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La necesidad de ser atendidos por un médico los obligó a abarrotar los hospitales públicos del país. Por tres semanas continuas, los problemas de salud de los pacientes tuvieron que esperar a que la crisis en el sistema sanitario llegara a su fin.

Ese fue el tiempo que los médicos dejaron los consultorios públicos y salieron a las calles a luchar junto a los maestros en contra de la privatización y los despidos masivos.

Los gremios conformaron la Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y la Educación del país. Con su lucha lograron que el gobierno cediera y derogara el domingo pasado los polémicos decretos ejecutivos.

Un día después de que se publicó en el diario oficial La Gaceta la derogación de los decretos, los representantes de la Plataforma aceptaron volver a sus puestos de trabajo y analizar si se incorporaban al diálogo convocado por el gobierno, bajo la condición de que no les impongan agenda ni interlocutores.

Atenciones

EL HERALDO hizo un recorrido por centros asistenciales para observar si se estaba brindando atenciones en consulta externa, así como el desarrollo de cirugías. En el Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) la afluencia de pacientes fue masiva.

En el área de programación de citas, los derechohabientes buscaban reagendarlas. En el área de farmacia, centenares buscaban las medicinas para tratar sus enfermedades. Mientras que en las clínicas de cada médico, extensas filas de pacientes aguardaban su turno para poder ser evaluados. Algunos afiliados se sintieron alegres de que los servicios médicos se reanudaran y otros se encontraron con la dura realidad del “no hay ese medicamento”, esto a pesar de que las autoridades hospitalarias aseguran estar abastecidas en un 84%.

En el IHSS, tal y como lo planteó la Plataforma, los médicos hicieron su asamblea informativa de 7:00 a 8:00 de la mañana.

Ambiente en el HE

En el Hospital Escuela (HE) también hubo una gran afluencia de pacientes, no obstante, varios faltaron a su cita por la incertidumbre de que el paro podía continuar. Se conoció que las citas perdidas se reprogramarán para las próximas dos semanas y en las especialidades que tienen más demanda hasta dentro de un mes.

El HE tiene un 88% de abastecimiento de medicamentos. Los pacientes deben ir a las ventanillas de citas para que les den la nueva fecha en que serán atendidos.

En este centro asistencial, los médicos realizaron su asamblea informativa de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Cuando los medios de comunicación ingresaron al auditorio, los galenos gritaron que los expulsaran y se cerró la puerta.

En el Hospital San Felipe el impacto de citas perdidas fue menor, pero ayer las atenciones se brindaron con normalidad. A nivel nacional se perdieron más de 34,000 citas y 600 cirugías se dejaron de hacer. La secretaria de Salud, Alba Flores, anunció que se implementará un plan de contingencias de abordaje especial para los pacientes que tienen que reprogramar sus citas.