En el Partido Liberal y Libre reafirman “vacío” electoral del TSE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No solo exfuncionarios del disuelto Tribunal Supremo Electoral (TSE) consideraron que hay un vacío jurídico en esta institución, sino también los jefes de bancada de las fuerzas políticas opositoras en el Congreso Nacional.

El vocero del conjunto de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, aseguró a EL HERALDO que “todo lo que se haga dirigido al Tribunal Supremo Electoral es completamente nulo; esta entidad ya no existe, por eso es paradójico y completamente ilógico que una institución que ya no existe en la Constitución de la República tenga resultados”.

Lamentó que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), organismos que fueron creados bajo el decreto legislativo 200-2018 y a su vez ratificado por el CN, no tengan aún autoridades nombradas y que no estén funcionando. Mientras que el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, apuntó que “existe un conflicto y vacío jurídico bien delicado, el problema es que ya no existe el Tribunal Supremo Electoral, lo cual le está diciendo a los nuevos magistrados que se atengan de emitir cualquier resolución porque podrían ser separados”.

Una solución a este problema sería acelerar la elaboración de la normativa del CNE para luego proceder a la escogencia de sus consejeros, recomendó.

Analistas entrevistados por EL HERALDO afirmaron que desde la perspectiva jurídica, el abolido ente colegiado está paralizado, donde la Secretaría General recibe documentos, pero no puede admitirlos.

Sigue vigente

“No existe ningún vacío, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no se ha derogado, sigue vigente; esa es la normativa que regula el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y la función electoral”, argumentó el secretario del Legislativo, Tomás Zambrano al ser consultado por EL HERALDO.



Enfatizó que este órgano dejará de existir en su totalidad una vez que se apruebe el instrumento jurídico que regirá al Consejo Nacional Electoral, derogándose la legislación electoral que está en vigor desde el 2004.

