Suyapa Figueroa: "No nos vamos a reunir a escondidas ni en la casa ni en la oficina de nadie"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, aseguró que no se sentará a la mesa de diálogo mientras no se cumplan las condiciones impuestas por la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación.



"No están dadas las condiciones que nosotros exigimos que se dieran para el diálogo y, mientras no se den, no vamos a diálogar", sentenció la galena en una comparecencia de prensa desde el CMH.

La presidente del CMH esgrimió estos argumentos para no asistir a la convocatoria de diálogo girada formalmente por el gobierno de Honduras para este miércoles.

Figueroa, además, recriminó que el gobierno nombrara a los interlocutores. "El gobierno es quien ha hecho todas esas acciones, entonces, los descalifica (a los interlocutores)".



"Aquí el interlocutor tiene que ser imparcial, no tiene que tener conflicto de interés, porque los que deben de primar y prevalecer son los del pueblo hondureño, debe ser alguien honesto", explicó.



La doctora también dijo que debe haber una persona extranjera para que pueda ser un facilitador de ese diálogo.



"No nos vamos a reunir a escondidas ni en a casa de nadie, ni en la oficina de nadie, entonces, los diálogos deben ser transparentes y televisados para que ahí presentemos a todos cuáles son las intenciones que verdaderamente existen, mientras eso no se dé no nos vamos a sentar", aseveró.

