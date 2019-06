Las palabras del papa Francisco a la Banda Juvenil 504: "Llevan la música en la sangre"

ROMA, ITALIA.- La Banda Juvenil 504, que recientemente se presentó en el Vaticano y obtuvo tres premios en el XX Festival Internacional de Bandas Musicales en Giuliavona, Italia, recibió unas sentidas palabras de parte del papa Francisco.



Al conocer a los hondureños, Francisco se dirigió a ellos con unas palabras de bienvenida que los músicos jamás olvidarán. "Me gusta cómo tocan y se mueven, llevan la música en la sangre, se nota que son latinos porque son alegres, ¿supongo que tocarán algo más, no?", por lo que los catrachos no pudieron contener la emoción y comenzaron a aplaudir.



Las lágrimas y alegría se apoderaron del momento. Los jóvenes no podían creer lo que estaban viviendo. Su experiencia parecía algo inexplicable cuando el líder religioso le entregó un obsequio a Ariel Montecinos, director de la Banda Juvenil 504.



La algarabía imperó en los presentes en este instante y decenas de personas del público gritaron ¡arriba la "H"!, por lo que, de inmediato, todos los integrantes de la banda alzaron la bandera y, al salir entre aplausos y expresionnes de júbilo, las personas de todo el mundo les decían: ¡Felicidades Honduras!



Los músicos hondureños, quienes han vivido una experiencia inolvidable durante su participación artística en Roma, cumplieron el sueño de brillar en el extranjero y además conocer personalmente al Sumo Pontífice.



"Estamos muy contentos y emocionados ya que hoy vivimos un momento muy especial para nuestras vidas y nuestro país, tuvimos la bendición de presenciar la audiencia del papa Francisco en el Vaticano, además de tener la oportunidad de hacer una presentación de nuestra música hondureña antes de su entrada ante miles de personas", fueron las primeras reacciones compartidas por la banda a través de su página oficial de Facebook.



La Banda Juvenil 504 conquistó tres premios en el XX Festival Internacional de Bandas Musicales en Giuliavona, Italia: primer lugar en la categoría de Banda Folclore; primer lugar al Mejor Director Musical para Ariel Montecinos y el segundo lugar a Mejor Banda Desfile.