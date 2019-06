Banda Juvenil 504 deleita al papa Francisco con su música

CIUDAD DEL VATICANO.- Dicen que la fe mueve montañas, pero también mueve continentes, y ese fue precisamente el motor que impulsó a los músicos hondureños de la Banda Juvenil 504 para presentarse en el Vaticano y deleitar con su música al papa Francisco.



Honduras vivió un día histórico y una experiencia indescriptible para este grupo de artistas, que perseveraron hasta lograr su ansiado encuentro con el máximo representante de la Iglesia Católica, pues no solo lograron tocar en la icónica Plaza San Pedro, ya que además tuvieron la oportunidad de compartir su alegría con Su Santidad, el papa Francisco.



"Estamos muy contentos y emocionados ya que hoy vivimos un momento muy especial para nuestras vidas y nuestro país, tuvimos la bendición de presenciar la audiencia del papa Francisco en el Vaticano, además de tener la oportunidad de hacer una presentación de nuestra música hondureña antes de su entrada ante miles de personas", fueron las primeras reacciones compartidas a través de su página oficial de Facebook.

El papa Francisco cuando interactuó con los hondureños.







Al acercarse a ellos, Francisco expresó: "me gusta cómo tocan y se mueven llevan la música en la sangre, se nota que son latinos porque son alegres, ¿supongo que tocarán algo más no?", dijo el sumo portífice al momento de darles la bienvenida personalmente.



Pero los momentos de emoción, lágrimas y alegría no acabaron aquí, y su experiencia parecía algo inexplicable cuando el vicario de Cristo le entregó un obsequio a Ariel Montecinos, director de la Banda Juvenil 504, la algarabía se apoderó de este instante y decenas de personas del público gritaron ¡arriba la "H"!, por lo que, de inmediato todos los integrantes de la banda alzaron la bandera y, al salir entre aplausos y expresiones de júbilo, las personas de todo el mundo les decían: ¡Felicidades Honduras!



Sus reacciones de emoción continuaron en sus redes sociales por lo que la banda compartió con sus seguidores los actos más inolvidables de su histórica visita y, sin duda, las cualidades que a primera vista apreciaron del líder católico, "sin duda, el papa Francisco es un gran ser humano, ejemplo y líder mundial. Dios nos ha dado regalos que no podemos describir en esta gira", recita el mensaje.

Allan Alvarez, subdirector de la banda posando con orgullo en la Plaza San Pedro en el Vaticano.





Su aventura no viene sola y los muchachos también expresaron muy agradecidos con las autoridades diplomáticas, quienes desde su llegada los recibieron con un trato digno y afable, "agradecemos profundamente al Embajador de Honduras ante la Santa Sede, Carlos Molina, y la ministra Gillian Gómez, por hacer todas las gestiones y posible la realización de este sueño en el Vaticano para la BJ504, ¡Dios bendiga nuestra tierra, viva Honduras!", expresa la nota.



Su agenda en suelo italiano continuará este miércoles por la noche en un festival de jazz y el jueves en la Basílica Andrea de la Valle, además, el sábado 8 de junio en la Plaza San Silvestro.

