Edder Delgado es dado de baja en Real España

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Luego de 12 años de militar en el equipo, el centrocampista Edder Delgado fue dado de baja este martes en Real España.



A pesar de que el capitán todavía tenía dos años de contrato, la directiva Aurinegra le comunicó que no entraba en los planes del club para la siguiente temporada.



"Me tomó por sorpresa, despupes de 12 años en el equipo donde pensé retirarme estoy transferible. Lastimosamemte trataré de buscar otro equipo", expresó.



"No lo veía venir, Real España es un equipo que supo respetar los contratos y hoy me informan que si tengo un equipo que arregle con ellos", añadió.

Vea: Real España jugará amistoso contra el San Carlos tico



Fue a través de una llamada telefónica que el futbolista recibió la noticia que no seguiría en el esquema que ahora maneja el tico Hernán Medford.



"Una llamda no es la forma correcta de hacerlo. Deberían de llamarlo para decirle personalmente qué es lo que pasa siempre y cuando den la cara", estimó.



Dato

Delgado debutó en la Máquina en 2007 y logró jugar más de 300 partidos. "Fueron momentos lindos en el equipo con muchos compañeros y amigos que compartí".