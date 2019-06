Maestros y médicos regresan a sus labores a partir de este miércoles en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Médicos y maestros regresarán a sus actividades normales a partir de este miércoles, anunció esta noche la Plataforma de Lucha para la Defensa de la Salud y la Educación a través de una conferencia de prensa.

"La plataforma queda articulada de manera indefinida para la defensa de los derechos de Salud y Educación. Acudiremos al diálogo, si cumplen con nuestras condiciones", explicó la Plataforma ante los medios de comunicación.

Los profesionales de ambas áreas mantendrán sus asambleas informativas en sus puestos de trabajo por una hora, sin embargo, realizarán sus labores con normalidad por el resto del día. Asimismo, informaron que "todos los fines de semana celebraremos acciones que iremos anunciando".



"En el sector Salud y Educación, a partir de mañana miércoles 5 de junio, se celebrarán procesos asamblearios de consulta en cada establecimiento de trabajo, durante la presente semana con duración de una hora diaria, para establecer las condiciones que permitan atender el llamado al diálogo promovido en los Decretos Ejecutivos PCM-024-2019 y PCM 025-2019", detalla parte del comunicado.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, declaró a dos medios de comunicación, televisivo y radial, lo siguiente: “nosotros hemos dejado muy claro la postura de la plataforma es un diálogo que nos lleve a conclusiones, a soluciones, no podemos continuar aceptando a los interlocutores que el gobierno ha decidido, desconocemos a esos actores”.



Agregó que las personas que entren al diálogo deben tener las capacidades técnicas suficientes para hacer los planteamientos y que rápidamente de soluciones. También comentó que debe ser transparente y televisado, para que lo que se plantee quede evidenciado.

Asimismo, indicó que si se van a sentar a dialogar pero recalcó que no van a llevar agendas del gobierno. “Vamos a cumplir nuestra palabra, en el caso que nosotros volvamos a laborar a las actividades normales, la plataforma está articulada y están en alerta máxima, cuando ese diálogo lleve la ruta que el imponga el gobierno, en ese momento nos levantamos y va a ser el único responsable que no funcione”, aseveró la galena.

Recriminó que el gobierno no los ha invitado formalmente por escrito para dialogar y ellos son personas serias, por lo que si no los llaman no atenderán llamados que les hagan por los medios de comunicación.

“Cuando el gobierno quiera aceptar la construcción conjunta de agenda que nos llame, somos gente seria”, señaló. Añadió que deben ser personas e instituciones de credibilidad las que participen en el proceso. “La postura para mañana (miércoles) probablemente va a ser laborar normalmente, pero comenzar con ese diálogo, pero si el gobierno sigue empecinado en que sigamos su agenda, con los interlocutores que ellos decidan, entonces no”, puntualizó.

