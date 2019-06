Sectores de Juticalpa y Santa Bárbara que no tendrán electricidad este miércoles 5 de junio

Debido a acciones de mantenimiento no habrá energía en varios sectores del país.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varios sectores de Juticalpa, Santa Bárbara, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés no contarán con el servicio de energía eléctrica este miércoles 5 de junio, según informó la Empresa Energía Honduras(EEH).

De 8:00 AM a 4:00 PM no habrá electricidad en los siguientes sectores de Juticalpa:

San Francisco de la Paz

Gualaco

Coronado

San Martín

San Esteban

Manto Gurisama

Salama

Jano

Guata

Mangulile

La Unión Yocón

El Rosario

Barrio Calona

Barrio La Hoya y lugares aledaños

De 8:00 AM a 11:30 AM no habrá electricidad en los siguientes sectores de Quimistán, San Marcos y Petoa:

Colonia Vida Nueva

Colonia Santa Elena

Colonia Villa Campestre

Colonia Montelimar

Naco

La Acequia

San José de Majada

San Antonio de Majada

Montegrande

Agua Sucia

La Laguna Quimistán

Camalote

Tejeras

San Marcos

El Higuito

Ocotal Tupido

Correderos

San Juan del Sitio

San José del Cacao

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nuevo

Pueblo Viejo

Santa Cruz Minas

Lear

De 8:30 am a 4:30 pm en Quimistán, San Marcos y Petoa:

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

De 8:00 AM a 4:00 AM no habrá electricidad en San Antonio de Cortés y San Francisco de Yojoa

Aldea Yojoa

Aqua Finca

La Química

La Aurora

La Masica

La Calera

LOs Hules

El Aguacate

Colonia San Juan

San Antonio de Cortés

San José de Cordoncillo

La Chachona

El Sitio

Loma Larga

Nueva Granada

Tule

El Encanto

Limones