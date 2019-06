Fenafuth despide a José Valladares como técnico de la Selección Sub 17 de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador José Valladares fue despedido este martes como estratega de la Selección Sub 17 de Honduras tras no lograr clasificar al equipo al Mundial de Brasil 2019.



El seleccionador fracasó en el premundial en Bradento, Estados Unidos al mando de la mini H, en su intento de clasificar a su cuarta Copa del Mundo en esa categoría: Emiratos Árabes 2013, Chile 2015 e India 2017.



Fue por una llamada telefónica que Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth) le comunicó la decisión tomada.

En ese sentido, el técnico de 56 años de edad consideró que no fue de su agrado la forma en que salió de la jefatura de la Cinco Estrellas.



"Después de lo sucedido con la Sub 20 tomaron la decisión de despedirme. Creo que no era la forma de hacerlo con una llamada telefónica, mejor hibiesemos esperado y hablar", estimó.



Datos

Valladares llegó con Honduras a los cuartos de final del torneo del 2013, mientras que al mando de clubes hizo campeón dos veces al Walter Ferreti nicaragüense.