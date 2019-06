Padre de joven acusado de quemar la Embajada de EE UU: "Es un docente, no un delincuente"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Carlos Herrera Espinal, padre de Rommel Herrera Portillo, el joven acusado de incendiar la Embajada de Estados Unidos en Honduras, dijo que su hijo es inocente y que lo inculpan tras compararlo con una persona a la que no se le observa el rostro (en referencia a las imágenes que lo delatan durante el siniestro).



"Él no se tiene que sentir mal, es un docente, no es un delincuente. Es un muchacho muy sensible y tiene conciencia social y cree en la lucha de los pueblos para librarse de las opresiones", indicó Herrera Espinal en entrevista con EL HERALDO.



El hombre, que también es docente junto a su esposa, relató que su hijo trabajó en el área rural y que actualmente estudia en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

Rommel Herrera Portillo, de 23 años de edad, fue detenido el pasado 31 de mayo, horas después de que encapuchados le prendieran fuego a la sede diplomática. El joven vestía una camisa azul, calzoneta negra y una máscara, la misma ropa que utilizaba cuando fue capturado.



"A la persona parecida a nuestro hijo no se le ve el rostro en ningún momento, entonces no vamos a aceptar ante nadie que él fue", puntualizó el hondureño.

También detalló que la Embajada de Estados Unidos debe pedir una explicación al gobierno, pues la sede diplomática estaba "sin vigilancia" cuando ocurrió el incidente.



"Hemos revisado los convenios internacionales entre los consulados y es una obligación. Misteriosamente ese día la embajada americana estaba totalmente sin seguridad", afirmó.



En más de cuatro minutos de entrevista con EL HERALDO el padre de Rommel denunció que le están violentando los derechos a su hijo, quien fue remitido a la Penitenciaría de Támara en la audiencia de declaración de imputado, pero que "por una orden superior del director del centro penal lo madaron a La Tolva (en El Paraíso)".



"No hemos tenido el derecho a abrazarlo, ni darle su kit de limpieza", mencionó.

Rommel Herrera Portillo es acusado por el Ministerio Público por los delitos de incendio agravado y daños en perjuicio de la Embajada de Estados Unidos.