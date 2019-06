Luka Jovic, nuevo jugador del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid inició este martes su operación de refuerzo estival con la llegada al club blanco del joven delantero internacional serbio Luka Jovic para las próximas seis temporadas.



"El Real Madrid C. F. y el Eintracht Frankfurt han acordado el traspaso del jugador Luka Jovic, pendiente del reconocimiento médico", anunció este martes el club merengue.



"El jugador queda vinculado al club durante las seis próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2025", añadió la entidad blanca.



El Eintracht, que confirmó en otro comunicado la salida del jugador, señaló que "ambos clubes han acordado no divulgar el monto de la operación", pero según el diario deportivo español Marca, este traspaso rondaría los 60 millones de euros.



En Alemania, los diarios llegan a evocar incluso hasta 70 millones de euros a la hora de cifrar el traspaso.



El 30% del dinero del fichaje, según el Marca, será para el Benfica portugués, al que el jugador había llegado procedente del Estrella Roja.



- Explosión Jovic -

Tras sólo cuatro partidos en dos años, el delantero fue cedido al Eintracht de Fráncfort en 2017, que ejerció la opción de compra que tenía por el serbio.



El anuncio viene a confirmar lo que era un secreto a voces, especialmente después de que el propio delantero asegurara hace una semana que "por lo que he jugado en Europa League, diría que otros campeonatos (diferentes de la Bundesliga) se adaptan mejor a mi juego".



Jovic refuerza el ataque blanco, que sufrió la temporada pasada la salida de Cristiano Ronaldo.



El serbio podrá servir de doble a Karim Benzema, que se encargó de sostener el ataque merengue en la era 'post-Ronaldo'.



En su primera temporada en el club germano, Jovic marcó ocho goles y ganó la Copa de Alemania con el Eintrach, empezando a descubrir todo su potencial, que ha estallado en su segunda campaña con los de Fráncort, con quienes alcanzó las semifinales de la Europa League.



"El club blanco se refuerza con un delantero que esta temporada ha sido una de las grandes sensaciones del fútbol europeo", aseguró el Real Madrid.



De los nueve goles en partidos oficiales marcados en la temporada 2017/2018, el serbio ha pasado en la pasada campaña a 27 tantos y siete asistencias.



Diecisiete de esos tantos los marcó en la liga alemana, convirtiéndolo en el tercer mejor goleador del campeonato, igualado con Kai Havertz (Leverkusen) y Marco Reus (Dortmund), un rendimiento que hizo de él un objetivo de varios de los grandes de Europa, después de que se especulara también con el interés del Barcelona, Bayern de Múnich o Chelsea.



- ¿A la espera de Hazard? -

"En términos deportivos, la salida de Jovic es una gran pérdida para nosotros. Su explosividad y su peligro frente al gol han llegado a ser muy conocidos en Europa", afirmó este martes en un comunicado el director deportivo del Eintracht de Fráncfort, Fredi Bobic, este martes en un comunicado.



"Estaba claro que no seríamos capaces de rechazar ofertas de cierto tamaño. Para el Eintracht es un buen e importante traspaso. Deseamos a Luka lo mejor en el futuro", añadió Bobic.



El de Jovic es el tercer fichaje oficializado por el Real Madrid, de nuevo entrenado por el francés Zinédine Zidane.



Los anteriores fueron el defensa Eder Militao y el atacante Rodrygo, a la espera de la estrella belga Eden Hazard, que según la prensa inglesa y española no tardará en salir del Chelsea para irse al Real Madrid.



Tras varios años tranquilos en el mercado de fichajes, el club presidido por Florentino Pérez se está activando para recuperar su brillantez después de una temporada sin títulos y humillante.



Así, decidió volver a contar con Zidane, que tras ganar tres Ligas de Campeones seguidas (2016, 2017, 2018) había abandonado el año pasado el banquillo blanco en la cima de su gloria.