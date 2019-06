Directiva de Olimpia promete a su afición conquistar la copa 31

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La junta directiva de Olimpia prometió este lunes a su afición conquistar la copa 31 luego de perder la final ante su acérrimo rival Motagua (3-2 en el marcador global) en el Estadio Nacional.



"Lamentamos no haber podido retribuir ese respaldo con la anhelada copa 31, prometiendo que haremos todo lo posible para que ese deseo se cristalice y que la copa 31 llegue pronto a nuestras vitrinas", precisó el León en un comunicado.



En ese sentido, destacó el apoyo de su barra Ultra Fiel en el juego del domingo que se efectuó en el coloso de la capital hondureña.



"Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la mejor afición deportiva del país por su decidido respaldo que brindó a nuestro club en el Estadio Nacional ayer", puntualizó.



"Una vez más queda demostrado que somos mayoría en Honduras y que siempre contamos con su apoyo para el Club Olimpia, en las buenas y en las malas", añadió.



También, la dirigencia melenuda felicitó a las Águilas por lograr obtener su título 17, acompañado del bicampeonato en la comptencia nacional.



"Expresamos nuestra felicitación al Club Deportivo Motagua y su afición por la obtención del Campeonato de Clausura 2018-2019", señaló.

Retraso

Los federativos olimpistas explicaron que el incidente que se produjo previo al arranque del duelo fue porque el entrenador motagüense Diego Vazquez "se empecinó que si sus familiares no pasaban, él tampoco ingresaría a la cancha".



"Triste que un partido de gran final del torneo Clausura se atrasara en su inicio por la actitud lamentable, desde todo punto de vista, del director técnico del Club Deportivo Motagua", señaló.



"Aprovechamos la oportunidad para instar a la Liga Nacional a que proceda a implementar el mismo sistema de acreditación que utiliza la Fifa para sus eventos deportivos, especialmente los mundiales", especificó.



Incidentes

El documento detalló que "posteriormente a este incidente se dio un inconveniente en el camino del entrenador del Motagua a su banco. El deseaba pasar por un punto especifico de la cancha, y los miembros de seguridad, contratados para control de las personas, no se lo estaban permitiendo por lo que se dieron algunos empujones".



Por lo anterior, el instutición ofreció una disculpa por los incidentes que registraron en la finalísima del balompié nacional.



"Pedimos disculpas a la afición por este hecho que lamentamos y que desafortunadamente se produjo en este partido de gran final", concluyó.

Comunicado íntegro:

La Junta Directiva General del Club Olimpia Deportivo:



A la afición deportiva en general y a la olimpista en particular, hace de su conocimiento lo siguiente:



1.- Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la mejor afición deportiva del país por su decidido respaldo que brindó a nuestro Club en el Estadio Nacional el día de ayer.



Una vez más queda demostrado que somos mayoría en Honduras y que siempre contamos con su apoyo para el Club Olimpia, en las buenas y en las malas.



Lamentamos no haber podido retribuir ese respaldo con la anhelada copa 31, prometiendo que haremos todo lo posible para que ese deseo se cristalice y que la Copa 31 llegue pronto a nuestras vitrinas.



2.- Expresamos nuestra felicitación al Club Deportivo Motagua y su afición por la obtención del Campeonato de Clausura 2018-2019.



3.- Asimismo en relación al incidente ocurrido previo al inicio del partido y que ocasionó el atraso en el comienzo del mismo, aclaramos lo siguiente:



a).- En el partido de ida -26 de mayo- los familiares de nuestros jugadores y cuerpo técnico no recibieron ningún trato especial para su ingreso al Estadio Nacional como lo aducen personeros del Club Motagua.



b).- Los familiares de nuestros jugadores y Cuerpo Técnico ingresaron al Estadio Nacional por cuenta propia, pagando sus entradas como debe ser.



c).- Si queremos que nuestro fúbol mejore, debemos empezar a poner orden.



d).- En un evento de fútbol profesional, ni los familiares ni los amigos de los miembros del Cuerpo Técnico o jugadores de un club deben ingresar por el área de camerinos. Ellos tienen que adquirir sus boletos y entrar, al igual que el resto de público, por los portones habilitados para tal fin, especialmente si se llega en condición de visitante.



e).- Esto es lo que el Club Olimpia Deportivo trató de implementar ayer y desgraciadamente el Director Técnico del Club Motagua, en una actitud que desdice a un profesional del fútbol, no pudo o no quiso entender. Él se empecinó “que si sus familiares no pasaban, él tampoco ingresaría a la cancha”.



Triste que un partido de gran final del Torneo de Clausura se atrasara en su inicio por la actitud lamentable, desde todo punto de vista, del Director Técnico del Club Deportivo Motagua.



f).- Aprovechamos la oportunidad para instar a la Liga Nacional a que proceda a implementar el mismo sistema de Acreditación que utiliza la FIFA para sus eventos deportivos, especialmente los mundiales. Que todos los miembros del personal Técnico de los clubes están acreditados oficialmente y que éstos se mantengan en el área asignada, bien identificados y con acceso restringido.



Lo anterior ayudara a mantener el orden en el ingreso a los estadios.



4.- Posteriormente a este incidente se dió un inconveniente en el camino del entrenador del Club Motagua a su banco. El deseaba pasar por un punto especifico de la cancha, y los miembros de seguridad, contratados para control de las personas, no se lo estaban permitiendo por lo que se dieron algunos empujones.



5.- Pedimos disculpas a la afición por este hecho que lamentamos y que desafortunadamente se produjo en este partido de gran final.



6.- Finalmente comunicamos a nuestra afición que en los próximos días la Junta Directiva General estará informando de las decisiones que se adopten para el futuro de nuestro Club.



Tegucigalpa, M.D.C. 3 de junio de 2019



Junta Directiva General del Club Olimpia Deportvo.