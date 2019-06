VIDEO: Wisin sufre caída del escenario durante un concierto en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El cantante puertorriqueño Wisin sufrió una caída del escenario mientras brindaba un concierto en Texas, Estados Unidos.



El artista, de 40 años, se estaba despidiendo de los asistentes, mientras retrocedía. El cantante calculó mal y cayó de forma brusca.



Tras dar el paso en falso, sus acompañantes se lanzaron para asistirlo y trasladarlo a un centro asistencial, donde le realizaron una evaluación médica. Wisin no sufrió heridas de gravedad.

"A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra, pero como siempre nos levantamos y seguimos. Prepárate LAREDO que ahí estaremos mañana con todos los poderes. Gracias a todos los fans de San Antonio", escribió el cantante en Instagram.



"Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes @wisinyyandel #comoantestourusa", agregó el cantante, junto con una fotografía donde aparece en una cama de hospital acompañado de su esposa Yomaira Ortiz.



El video de la caída se hizo viral inmediatamente en las redes sociales y ha sido compartido cientos de veces.

