Roberto Moreira: "Este título se lo dedico a todos los que me han apoyado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Muy contento por el trabajo que hemos venido haciendo día a día y bueno, este título se lo dedico a la gente que me apoya y a mi familia que está presente", dijo Roberto Moreira tras coronarse campeón del fútbol hondureño con Motagua.



"No importa la lluvia, el calor o el frío, mi familia siempre me apoyó en todo momento, tanto en las buenas como en las malas", añadió el anotador del gol (18 minutos) que le dio la corona a las Águilas.

Para el delantero, la unión de la plantilla ha permitido que el Ciclón se proclame bicampeón del balompié nacional.



"Es un grupo bárbaro, la unidad que matenemos nos ha permitido lograr esto y también que este equipo se lo merece", cerró el futbolista que anotó 13 goles en el torneo Clausura 2018-2019 de la Liga Nacional.