Diego Vazquez protagoniza altercado porque no dejan entrar a sus hijos al banquillo del Estadio Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Diego Vazquez, técnico de Motagua, protagonizó un fuerte altercado que impidió el inicio puntual de la gran final entre Olimpia y Motagua en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El argentino se molestó porque a sus hijos no se les permitió el ingreso a la cancha del coloso capitalino ante la falta de acreditaciones.

Minutos después de que jugadores, cuerpo técnico y suplentes se mostraran listos para empezar la fiesta deportiva, La Barbie repetía una y otra vez: "Hasta que no me dejen pasar a mis hijos no me voy a mover".

Su actitud provocó un zafarrancho en plena cancha. Hubo empujones, gritos, golpes y abucheo de varios aficionados que no podían creer el agresivo arranque del duelo.

El DT argentino exigió que le permitieran ingresar junto a su familia al terreno reservado para las personas previamente acreditadas, sin embargo, la negativa desató su mal humor.

El altercado duró aproximadamente 10 minutos, tiempo que provocó el retraso de la gran final del fútbol hondureño y la intervención de los miembros de seguridad.

Al final La Barbie denunció que durante el zafarrancho lo golpearon. "Me pegaron, me pegaron", dijo mientras recorría el césped del Nacional.

VEA: Así fue el altercado de Diego Vazquez en el Nacional

Así fue el zafarrancho de La Barbie: