EEUU: Identifican agresor y víctimas de tiroteo en Virginia Beach  

VIRGINIA BEACH, ESTADOS UNIDOS.- El asesino que mató a disparos a 12 personas en un edificio municipal de Virginia Beach fue identificado por la policía el sábado como un hombre que trabajaba desde hacía 15 años para la ciudad después de revistar en el ejército y fue descrito por vecinos como callado y raramente sonriente.



El jefe de policía de Virginia Beach, James Cervera, identificó al agresor como DeWayne Antonio Craddock, ingeniero en el departamento de servicios públicos de la ciudad. Craddock murió en un tiroteo con la policía. Cervera se excusó de hablar sobre sus posibles motivos.



Las autoridades se negaron a aclarar si Craddock enfrentaba algún tipo de medida disciplinaria.



El empleado municipal Dave Hansen dijo que Craddock seguía siendo empleado municipal en el momento del ataque y poseía una credencial de seguridad que le permitía entrar a las secciones del edificio a las que no tenía acceso el público en general.



Craddock, de 40 años, se graduó de la escuela secundaria Denbigh High School en 1996 y se enroló en la Guardia Nacional del Ejército, según un recorte de periódico de la época.



Recibió entrenamiento militar básico y entrenamiento individual avanzado en Fort Sill, Oklahoma. Más tarde se graduó de la Universidad Old Dominion con una licenciatura en ingeniería civil. Antes de ir a trabajar a Virginia Beach, trabajó para una empresa privada de ingeniería en Hampton Roads.

Craddock parece no haber tenido antecedentes penales, lo que lo habría hecho elegible para comprar armas de fuego.



Varios vecinos dijeron que Craddock era pulcro, miembro de la junta de la asociación de vecinos y pasaba mucho tiempo en el gimnasio. También dijeron que era muy reservado, especialmente después de que su esposa lo dejara hace algunos años.



Angela Scarborough, que vive en el vecindario, dijo que “era muy callado... sólo ondeaba la mano para saludar".



Dijo que ella conoció a su esposa, pero que se fue hace algún tiempo. "Simplemente se fue", dijo Scarborough. "No nos hizo saber algo ni nada más".



"Estoy muy triste porque este es un gran vecindario", dijo Scarborough. "Es muy triste saber que esa es la forma en que decidió resolver la situación. Es algo que no puedo creer".

La policía informó que ha recuperado "armas adicionales" que estaban en posesión del sospechoso. Cervera dijo que las armas fueron recuperadas tanto en el sitio del tiroteo como en su casa.



Previamente, Cervera dijo que en los asesinatos el hombre usó un revólver calibre.45 con silenciador. A diferencia de algunos estados, los silenciadores son legales en Virginia, aunque es ilegal tener uno en Virginia Beach por ordenanza local.



Las autoridades dedicaron parte de la conferencia de prensa del sábado a las víctimas. Hansen dijo que 11 de las 12 víctimas eran empleados municipales, cuya ausencia "deja un vacío que nunca podremos llenar".



Proyectaron sus nombres en una pantalla, las llamaron por su nombre y suministraron detalles biográficos.



Las autoridades han dicho que el agresor abrió fuego con una pistola en el edificio municipal el viernes por la tarde, matando a 12 personas en tres pisos y haciendo que sus compañeros de trabajo corrieran aterrorizados a tratar de esconderse antes de que la policía lo matara a disparos después de un largo enfrentamiento a tiros. Otras cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo del viernes, entre ellas un policía cuyo chaleco antibalas le salvó la vida, precisó Cervera.



Visiblemente afectado por el ataque, el alcalde Bobby Dyer dijo que ha sido "el día más terrible en la historia de Virginia Beach".

Los heridos reciben atención médica en el Hospital General Sentara Virginia Beach y uno más fue transferido al Centro de Traumatismo del Hospital General Sentara Norfolk, tuiteó Sentara Healthcare, un organismo de salud sin fines de lucro.