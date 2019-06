René Torres, director de la Rock N’ Pop: “Yo sigo siendo solo un niño”

Periodista

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Algo que lo apasiona y lo llevó a tener una espectacular colecci?n en su casa en el centro de la ciudad. “Soy orgullosamente habitante del barrio La Leona”, dice el director de la Rock N’ Pop, René Torres, protagonista de este Tic Tac.

¿Le trae muchos recuerdos este parque ¿no?

Siempre de niño venía a disfrutar al parque y ahora repito mi etapa con mi hija Luna. Yo sigo siendo solo un niño, me crie y casi nací en La Leona. Tuve una bonita niñez, si volvería a nacer, lo haría en la misma fecha -28 de julio de 1977- y disfrutaría igual todo lo que he vivido.

En ese etapa de niño, ¿cuáles eran los pichingos que tenía?

Entre carritos de plástico, G.I. Joe, He-Man, me gustaban otros, pero eran muy caros y mis padres no podían comprar como el Auto Fantástico, el General Lee...

¿Cómo se hizo un gran coleccionista de pichingos?

De niño siempre me gustaban los pichingos, 55 lempiras costó mi primer He-Man en Toys, que para hablar de esa tienda para nosotros los ochenteros era Walt Disney, mi mami a veces me compraba las imitaciones que eran más baratas.

¿Cuántas tiene?

No sé cuántas, pero sé lo que tengo, yo comencé a comprar y coleccionar en el 97 cuando ya las podía ajustar, unas las compré, otras me laa regalaron o las cambiaba. El primer G.I. Joe que me compró mi papá aún lo tengo, es lo más viejo que poseo.

¿Con cuál se identifica?

Me encantó Optimus, para mi fue siempre el líder. De niño no pude tener un Optimus Prime porque era caro. Lo maravilloso es que logré contactarme con él y tengo los saludos de Edgar Wald, la voz de Optimus en español, que por cierto la voz en inglés, Peter Cullen, cumple el mismo año que yo, cosas del destino... Y también me reflejo en He-Man, esas llegadas de la escuela para ver He-Man me marcaron, y luego me encantan los Thundercats y Transformers.

¿Usted fue portero?

No logré una de mis metas que fue jugar fútbol, estuve en las reservas de Olimpia, yo jugaba de portero desde la escuela. Mi hermano óscar René era seleccionado de volibol y es una persona que siempre admiré, quería ser como él, me llevó a practicar volibol, pero viviendo en La Leona tenías que aprender básquetbol, jugué en los Astros, un equipo juvenil, pero me latía más el fútbol y en el colegio ya entrenaba con Olimpia. Fue en la Villa de San Francisco mi estreno con el equipo, jugué intermedia y era banca, bajamos a segunda B y fui titular, luego ascendimos otra vez. Luego me disloqué el hombro y ya no pude volver.

¿Cómo se apasionó por la música?

Estuve en el Cultura Nacional, ahí conocí a Peter González, José Hernán y Nelyi Larice, y yo les decía “dame chamba vo”. Y en el 96 José Hernán, que estaba en Suprema, me consiguió de operador, ya de ahí conocí a óscar Lagos de Dideca Internacional, la disquera donde fui a trabajar. Yo soy más de Glam Metal, Def Leppard, Poison, Mötley Crüe, más de esa línea, pero en la disquera aprendí más, conocí a grupos y anduve por varios países. La disquera se terminó por la piratería y luego me habló un amigo de una oportunidad de Digital Estereo que le pusieron Energy, ahí comencé como locutor, un programa llamado Musiquizoom, y así empezamos a hacer radio. Y luego se hizo un casting para Rock N’ Pop en 2007.

¿Y cómo han sido estos años en Rock N’ Pop?

Una experiencia grande, es de las radios más grandes de Honduras en su género, y recuerdo que estaba con Eddy Montalván (jefe de mercadeo de El Heraldo) y César Villalta y me mandó a llamar don Rodolfo Carracioli para darme la dirección general de Rock N’ Pop, imaginate, dos años después que había entrado a la radio. Desde ahí dirijo la dirección de la Rock N’ Pop y he aprendido mucho, tengo gente muy buena, voy aprendiendo de todos, de Renán Andino que en paz descanse, Shaq Alvarado, César Villalta, Mirna María Barahona, me gustan los consejos y ese conocimiento me ha ayudado.

¿Qué canción le hace llorar?

Hay una canción que se la dediqué a mi hija que se llama “Cielo” de Benny Ibarra, y la canción “Bienvenido a la vida” de Aleks Syntek, pues ya estaba por nacer mi hija, lo entrevisté en ese momento y le comenté mi situación.

¿A qué cantante se emocionó al conocer?

Con uno de los que me emocioné fue con David Summers de Hombres G, trabajaba en la disquera, igual con Miguel Bosé porque se llevó una gran impresión de Honduras, donde mejor lo trataron.

¿Cuánto tiempo se mira más haciendo radio?

Pues, no sé... hay gente que tiene otro trabajo y la radio es un hobby, pero yo lo veo como trabajo pues soy director... Yo estudié derecho para nada, ni sé que es eso, no sé por qué estudié, me gustaba odontología, pero me dio hueva después, ja, ja, ja...

¿Cómo se ve en unos diez años?

Más viejo, ja, ja, ja... quiero seguir coleccionando, me gustaría poner una tienda de juguetes, pero aquí en Honduras es bien difícil gracias a la SAR, un saludo para ellos... Me he dedicado a hacer eventos pequeños con Pichingueros Internacional como el Comic Book Day, no ganamos nada, solo es apoyar y tener la satisfacción. Conocí la voz de He-Man, que estuvo en el país, Rubén Moya, nos decidimos a contactarlo y nosotros emocionados cuando aceptó.

Cuénteme de su hija

Es lo mejor, mi mejor pieza de colección, es mi todo. Luna René Torres López,tiene ocho años -se le aguadean los ojos-. Es inteligente, cariñosa, traviesa, pero cuidadosa, le gustan los juguetes y los animales.