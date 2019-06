Marlon Tábora y Tomás Zambrano enfrascados en agrio debate por contratos energéticos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva polémica se registró el viernes entre representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional por la noticia publicada en los medios de comunicación sobre la contratación de 252 megavatios de energía eléctrica.

En declaraciones brindadas el viernes por el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, declaró que “hemos pedido formalmente constancia al Congreso Nacional que nos certifique que efectivamente esos contratos han sido aprobados, si eso es así, es completamente lamentable porque nosotros no podremos presentar la Carta de Intenciones al Fondo”.

Señaló que después del año 2014 que se aprobó la Ley (General de la Industria Eléctrica) toda contratación de energía se tiene que hacer a través de un proceso de licitación abierto, transparente y competitivo.

“Nos parece que este tipo de irresponsabilidades de estar sacando contratos que han tenido engavetados por años no solo es una irresponsabilidad, sino que una sinvergüenzada, nosotros no lo vamos a permitir y vamos hacer uso de todos los mecanismos que nos permita la ley, incluyendo si fuere necesario, aunque en este caso no corresponde, el veto del Presidente de la República”.

“No puede haber un grupo tratando de resolver la problemática del sector eléctrico y otro grupúsculo sacando beneficio personal utilizando este tipo de contratos”, subrayó.

Tomás Zambrano

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, respondió a los señalamientos de Tábora, a quien tildó de mente cerrada, ofensivo, mentiroso y que pertenece a un grupúsculo.

“Es importante aclararle al doctor (Marlon) Tábora que lastimosamente cuando las personas se creen superiores a la mayoría tienen mente cerrada; cuando una persona es de mente cerrada, tiene la boca abierta de manera inmediata. Igualmente, decirle que por rumores no puede un coordinador de un Gabinete Económico manifestarse porque los rumores son llevados por gente hipócrita y son transmitidos, difundidos por tontos”, manifestó Zambrano.

Explicó que “en este tema le quiero decir que el Congreso únicamente ha aprobado y hemos revisado en Secretaría desde el año anterior a este año creo que van cuatro contratos de energía en dos años y sacando cuentas esos contratos creo que llegan a 30 megas”.

En la sesión del miércoles anterior, el CN no aprobó 250 megavatios, aclaró el directivo del Poder Legislativo al tiempo que indicó que el 2018 se admitió entre nueve a diez megavatios y 21 megavatios de enero de este año a la fecha.

Sostuvo que “se manifestó -Tábora- de manera ofensiva contra el Congreso diciendo que era una sinvergüenzada. Sinvergüenzada es la de él de irse a los medios de comunicación a esparcir una mentira porque él como alguien serio, que consideraba serio antes de estas declaraciones porque hoy podría decir que le falta seriedad, tuvo que preguntarle a la directiva del Congreso; tuvo que hablarle al presidente, vicepresidente a los secretarios y preguntar es cierto o no que se aprobaron 250 megas, luego dar una entrevista y vertir su opinión”.

“Hace un par de meses se manifestó de manera despectiva en contra de la gente del Partido Nacional porque dijo que él no era de los que andaba con chalequito ni repartiendo bolsas solidarias, pero a veces esa gente es más prudente y a veces es más inteligente sin necesidad de haber estudiado en el extranjero”, dijo.

Ante el calificativo de grupúsculo al órgano unicameral, Zambrano consideró una ofensa para un poder del Estado y sus 128 diputados electos por el pueblo, asegurando que “grupúsculo es al que pertenece él (Tábora) que desde el 2002 ha estado en los mejores cargos en los gobiernos del Partido Nacional”.