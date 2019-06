Ebal Díaz: "Sí podemos derogar los PCM, pero debemos de llegar a un acuerdo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo este viernes que sí se pueden derogar los PCM, pero que se necesita dialogar, media hora después de que los médicos y maestros no asistieran al diálogo convocado para este día en medio de violentas protestas.



"Sí podemos derogar los PCM, pero debemos de llegar a un acuerdo por ambas partes", puntualizó Díaz, quien afirmó que el gobierno creó una comisión para atender las exigencias de los maestros y galenos de derogar los PCM 026 y 027, que declaran en emergencia las secretarías de Salud y Educación, respectivamente.



"No tenemos posiciones radicales, tenemos posiciones de llegar a acuerdos", reiteró Díaz.



"Esta ni siquiera era convocatoria, era una invitación respetuosa para que los gremios médicos y a las otras partes que están en esta situación para que el día de hoy iniciemos un diálogo de frente al pueblo", dijo el secretario desde el salón donde se llevaría a cabo el diálogo.

El funcionario también aseguró que "nadie está escrito en piedra, al menos es la posición del gobierno".

"Estamos escuchando las peticiones de todos los sectores, la iglesia Católica ha pedido diálogo, las iglesias evangélicas han pedido diálogo, las organizaciones empresariales han pedido diálogo, los diversos sectores sociales han pedido diálogo, creemos que tenemos la responsabilidad de invitar a un diálogo abierto de cara a la nación", continuó.

"Si alguno de ellos decide no venir o no quiere venir, nosotros los seguiremos invitando para que vengan, hoy haremos una espera prudencial, hemos invitado a otros sectores, ya han acudido algunos de ellos, y si no el día de mañana a las 10:30 AM volveremos a estar aquí", llamó.

"Y no nos vamos a cansar de seguir invitando al diálogo porque francamente no vemos otro camino para resolver esta situación", reiteró.