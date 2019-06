Crecen dudas por el incremento de fondos a proyecto de Palmerola

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de la República justificó el incremento de los recursos para la construcción de la terminal aérea de Palmerola, sin embargo, una serie de dudas rodean su aprobación.

El pasado miércoles, de un solo plumazo, el proyecto de construcción de la terminal pasó de 76.1 millones a 122.3 millones de dólares, o sea más de 3,000 millones de lempiras.

Es la primera modificación presupuestaria que sufre

el convenio.

El comisionado presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), Leo Castellón, aseguró que la razón por la que se cambió el presupuesto es por que desde que se formuló el contrato, los sistemas aeroportuarios y las certificaciones han evolucionado.

De su lado, Miguel Mencía, coordinador del proyecto de la construcción de Palmerola, señaló que “lo que cambió es la ejecución de las obras asignadas al Estado y con ello el monto que el estado debe cumplir para sus obligaciones contractuales. Lo que se está buscando es el cumplimiento del Estado”.

11 millones de dólares se destinarán en equipamiento y sistemas aeroportuarios.

El convenio creció en 46.2 millones de dólares (1,131.2 millones de lempiras) en relación con lo aprobado en el decreto 71-2016.

De acuerdo con las autoridades de la SAPP, 12 millones de dólares se destinarán para la adecuación del campo de vuelo actual de la nueva terminal.

VEA TAMBIÉN: Ebal Díaz: 'Sí podemos derogar los PCM, pero debemos de llegar a un acuerdo'

Mientras que 11 millones de dólares se emplearán en equipamiento y sistemas aeroportuarios y 8.6 millones de dólares se usarán para la construcción de hangares y otros edificios auxiliares.

Además, 4.47 millones de dólares se destinarán para equipos de seguridad aeroportuaria y tres millones de dólares para contingencias.

La modificación al convenio incluye que 1.4 millones de dólares se emplearán para el nuevo vallado y camino perimetral, y 620,000 dólares se usarán para incremento de equipo de seguridad lado aire y 500,000 dólares para dotación del Servicio de Extinción de

Incendios (SEI).

La totalidad de estas exigencias hace una suma de 41.59 millones de dólares, identificándose que faltan 4.61 millones de dólares, que el acuerdo no justifica en qué se invertirán, aunque se prevé que son gastos de imprevistos. No se sabe por qué estos gastos no fueron incluidos en el contrato inicial del proyecto o por qué no se previó “la evolución de los sistemas aeroportuarios”.

“El contrato tiene cláusulas y tiene parámetros que van a cambiar en algún momento en el tiempo”, aseveró Castellón, dejando entrever que en el futuro, el convenio sufrirá más modificaciones.

El contrato de la construcción de la terminal aérea de Palmerola fue ampliado el pasado miércoles por el Congreso Nacional, en una cuestionada sesión de diputados.

La modificación recibió una serie de cuestionamientos de diferentes sectores porque no fue socializado.

“El incremento deliberado de un 43 por ciento del costo de la obra responde únicamente a una mala planificación y a un plan preconcebido desde la suscripción del contrato. Ya se tenía planificado el aumento, la idea era aparentar una propuesta baja en el inicio del proceso”, señaló Odir Fernández del CNA