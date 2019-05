Comentarista deportivo de Noruega: "Honduras debió haber sido pagada para perder mucho"

Jesper Mathisen es un exfutbolista deportivo y comentarista de Noruega. Foto: Cortesía diario AS.

OSLO, NORUEGA.- La polémica tras la histórica goleada de Noruega a Honduras 12-0 continúa creciendo. Esta vez, gracias a unas declaraciones del comentarista de deportes en Noruega, Jesper Mathisen.



“Honduras debió haber sido pagada para perder mucho y esa tarea realizaron”, comentó al periódico Nettavisen.



“Para mí no hay duda, aquí hay algunos que han puesto mucho dinero en Noruega. Los jugadores de Honduras han hecho su trabajo. Querían perder todo lo posible. He visto que los jugadores blancos han querido que Noruega ganara más que los mismo jugadores noruegos”, sentenció Mathisen.



En tanto, el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, informó que el último partido de la selección Sub 20 en el Mundial de Polonia 2019 será revisado por la FIFA por un supuesto amaño.



"Este partido por el resultado que tiene automáticamente actúa la FIFA, es normal, parte del protocolo internacional", dijo Salomón. Además, puntualizó que un grupo de personas ya está encargada de la investigación.

Honduras perdió el pasado jueves 12-0 ante Noruega, un hecho histórico que fijado la mirada del mundo en la selección Sub 20.

