Así fue la captura de Tony Hernández en el aeropuerto de Miami

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un documento de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas), liberado esta semana por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, revela detalles sobre la captura de Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández.



De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso EL HERALDO, el 23 de noviembre de 2018, Hernández llegó a Miami, Florida, desde Houston, Texas, para hacer escala y tomar el vuelo 961 con destino a Tegucigalpa, capital de Honduras.

LEA TAMBIÉN: DEA investigó al Presidente de Honduras y gente cercana



En ese momento, los agentes de la División de Operaciones Especiales (SOD), la Unidad de Investigaciones Bilaterales (BIU) y el Grupo 11 de Ejecución de la División de Campo de Miami (MFD) de la DEA, junto con el personal de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se dirigieron a la sala D, puerta 2, para cumplir la orden de arresto contra Antonio Hernández.

El exdiputado nacionalista iba acompañado, según los archivos, de un sujeto identificado como Marlon Pacheco Morales.



"Agentes observaron a Hernández Alvarado y a Pacheco Morales salir de la puerta de embarque (del avión) y dirigirse hacia el baño. Cuando Hernández salió del baño, personal de CBP se le acercó y lo tomó en custodia. Los agentes escoltaron a Hernández Alvarado y a Pacheco Morales a la pasarela de acceso al avión, donde le informaron a Hernández Alvarado que él estaba bajo arresto", indica el documento judicial.





El 23 de noviembre fue capturado Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Minutos después, un agente de la División de Operaciones Especiales de la DEA, solo identificado con el apellido González, le preguntó a Pacheco Morales si estaba dispuesto a acompañarlos para responder preguntas, discutir la situación del arresto y la transferencia de cualquier equipaje perteneciente a Hernández Alvarado.



Según el informe, Pacheco Morales accedió a acompañar a los agentes y confirmó que tanto él como Tony habían facturado maletas. Los agentes procedieron entonces a trasladar a ambos junto con su equipaje a la oficina de CBP en el aeropuerto.

DE INTERÉS: Los narcos y políticos hondureños mencionados por Tony Hernández en su testimonio



Tras que Tony Hernández fuera ingresado a la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, el funcionario de la DEA le mostró una copia de la orden de arresto y la leyeron juntos.



También le explicaron en español a Hernández que estaba siendo arrestado por los cargos federales de narcóticos, armas y brindar testimonio falso.

Tras ello, el grupo de agentes sostuvo una entrevista con el acompañante del excongresista que duró aproximadamente una hora. Pacheco Morales acordó llevar las pertenencias de Tony Hernández, entre ellas sus maletas, un anillo de bodas y una cadena de oro, describen en los documentos. Pacheco salió de las oficinas a las 11:00 de la mañana.



El proceso, luego, se concentró en el caso del exparlamentario. A eso de las 11:10 de la mañana, Tony Hernández fue transferido a un cuarto privado.



Seguidamente, Gónzales le consultó a Hernández si era el propietario de un iPhone blanco. "Sí", respondió el hondureño, quien añadió que también andaba otro móvil entre sus pertenencias personales.

El oficial, acto seguido, pidió las claves para desbloquear ambos celulares. "Hernández Alvarado brindó el código 654321 de su iPhone y el número de teléfono 504-XX41-04XX, junto con el correo electrónico jahernandeza@yahoo.com. Luego, Hernández Alvarado desbloqueó su teléfono Samsung para que González pudiera deshabilitar el smart-lock (seguridad de Android) del celular y brindó el número 504-XX94-01XX", detalla la DEA.

Este es el documento de la DEA que brinda detalles sobre la captura de Tony Hernández.



El agente le explicó nuevamente al hondureño que estaba siendo arrestado por los cargos de tráfico de droga y brindar testimonio falso, "que podía cooperar o no, así como declararse culpable o no culpable".



Hernández, como respuesta, se mostró anuente a cooperar y que comentó que "hace un año le dijo a su abogado que quería cooperar y que él (su defensa) le dijo que iba a hablar con fiscales, pero nunca fue notificado".



El agente le preguntó si tenía en ese momento un abogado, pero Hernández contestó que no había hablado con "Manny" hace más de un año. Por "Manny" se hace referencia a Manuel Retureta, el defensor al que acudió Tony Hernández cuando este se presentó voluntariamente a rendir declaración ante oficiales de la DEA en 2016.

Pese a la falta de comunicación, Hernández le expresa al agente que desea hablar con Retureta.



El agente González se contactó con los fiscales que llevaban el caso. Tras recibir la confirmación, la DEA le permitió al hondureño llamar al abogado. Llamaron dos veces, pero nunca recibieron respuesta.

Tras consultar con los fiscales, González le informó a Hernández Alvarado que iba a ser procesado y llevado a la cárcel sin entrevista.



"Hernández Alvarado manifestó que quería hablar con los agentes en ese momento y que quería comenzar a cooperar". El agente llamó de nuevo a Retureta, pero tampoco contestó esa llamada.



González preguntó al exdiputado si actualmente tenía un representante legal y él respondió que no. Tras ello, el agente le explicó al imputado "que tenía el derecho de notificar al consulado de Honduras su arresto".

El agente de la DEA le explicó a Hernández que avisar a la representación diplomática formaba parte de sus derechos. Él accedió, aunque el oficial le aclaró que estaba en libertad de consultar esa decisión de cooperar con un abogado.

No obstante, si Tony Hernández deseaba continuar con el proceso de forma inmediata y sin un defensor, tenía que dar su consentimiento en una entrevista grabada. El hondureño aceptó esta última opción.



Seguidamente, González le explicó "que no estaba siendo engañado ni presionado y que aceptar esta entrevista no resultaría en su liberación o evitaría que no fuera a la cárcel ese mismo día".



El detenido fue trasladado después a la oficina de la DEA en el aeropuerto de Miami para la toma de huellas dactilares y efectuar la entrevista.

"La entrevista posterior al arresto y el aviso de derechos fue grabado y posteriormente procesado como prueba. El formulario firmado de aviso de derechos fue escaneado electrónicamente y enviado al expediente del caso", constata el reporte.



A Tony Hernández se le ofreció agua y comida. Rechazó los alimentos. También tuvo la oportunidad de ir al baño. Tras rendir declaración, la cual quedó grabada y se difundió hace dos semanas en medios de comunicación, el exdiputado fue transferido al Centro de Detención Federal de Miami.

ADEMÁS: 'Se destruyó mi vida': Testimonio completo de Tony Hernández tras ser arrestado en Estados Unidos