Pyongyang "ejecutó" a responsables tras fracaso de la cumbre con Trump

SEÚL, COREA DEL NORTE.- Corea del Norte ejecutó a su enviado especial para Estados Unidos tras el fracaso en febrero pasado en Hanói de la segunda cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump, según publica este viernes un diario surcoreano.



El Chosun Ilbo afirma que Kim Hyok Chol, que realizó el trabajo preparatorio antes de la cumbre y viajó hasta la capital vietnamita a bordo del tren privado de Kim Jong Un, fue fusilado por haber "traicionado al líder supremo" tras haberse "puesto del lado de Estados Unidos" antes de la reunión.



"Kim Hyok Chol fue ejecutado en marzo en el aeropuerto de Mirim junto a cuatro altos funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores tras una investigación", asegura el diario citando una fuente no identificada.



La publicación no da el nombre de las otras personas ejecutadas.



Kim Hyok Chol era el homólogo del emisario estadounidense Stephen Biegun en las conversaciones preparatorias de la cumbre de Hanói.



El ministerio surcoreano de Unificación, que se ocupa de los asuntos intercoreanos, se negó a hacer cualquier comentario sobre el artículo del Chosun Ilbo.



El diario publica, además, que la intérprete de Kim, Shin Hye Yong, fue enviada a un campo de prisioneros debido a un error durante la cumbre.



No tradujo la nueva propuesta de Kim Jong Un cuando Donald Trump declaró que no había "acuerdo" y abandonó la mesa, según el Chosun Ilbo, que cita una fuente diplomática.



Trump y Kim acortaron su cumbre de Hanói sin acuerdo ni declaración conjunta debido a su incapacidad para encontrar un acuerdo sobre el desmantelamiento de los programas nucleares de Pyongyang a cambio de un levantamiento de las sanciones.



Desde entonces, el Norte hizo subir la presión con dos pruebas de misiles de corto alcance.



Kim Yong Chol, dirigente del partido único en el poder y homólogo norcoreano del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en las conversaciones sobre el tema nuclear, fue igualmente enviado a un campo de trabajo, según el diario.



En abril, la comisión parlamentaria surcoreana sobre inteligencia afirmó que Kim Yong Chol fue sancionado por su gestión de la cumbre de Hanói, a pesar de que fue recientemente nombrado en la Comisión de Asuntos Estatales, el primer órgano del Estado, presidido por Kim Jong Un.



A veces informaciones de la prensa surcoreana sobre purgas y ejecuciones en el Norte han resultado ser falsas.



Las informaciones sobre esta presunta purga se publican cuando el Rodong Sinmun, órgano oficial del partido en el poder en Corea del Norte, advirtió el jueves que los responsables que cometieran actos hostiles al partido o antirrevolucionarios se enfrentarían al "juicio severo de la revolución".