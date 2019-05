Univision recupera la entrevista completa que Jorge Ramos le hizo a Nicolás Maduro

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La cadena estadounidense Univision reveló este jueves que logró recuperar los 17 minutos de grabación de la entrevista que el periodista Jorge Ramos le hizo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



La cadena televisiva aseguró que las imágenes que habían sido decomisadas por la seguridad del Palacio de Miraflores, luego de haber retenido a su equipo periodístico, fueron recuperadas a través de una filtración.



"Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación", le habría dicho Maduro a Ramos al inicio de la entrevista.

"Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento, de mayoría opositora) usted es un dictador", el explicó el comunicador.



"Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar", le respondió el mandatario.



"Tienes que ser un poco más equilibrado. Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos, muy anti revolucionario. No eres solo un periodista, Jorge", dijo Maduro.



Seguidamente, el sucesor del Hugo Chávez le explicó a Ramos que aceptó su entrevista porque sabía que iba a ser fuerte, sin embargo, 17 minutos después Maduro canceló la visita.



"Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti, ¿oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿oíste? Te agradezco todo, hasta luego", le expresó el presidente venezolano y se paró para irse del lugar, ahí fue cuando les habría ordenado a los miembros de su seguridad detener temporalmente a los periodistas y apropiarse del material que habían grabado.

