Alejandra Guzmán le responde a Frida Sofía tras polémica y pide que la llame  

La controversia que gira alrededor de Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía sigue sin resolverse.



Y es que tras las fuertes peleas entre las famosas, este jueves a través de la cuenta de Instagram del management de Guzmán se publicó un mensaje dirigido a Frida.



“Frida Sofía, tu mamá no ha cambiado su número de teléfono, regrésale la llamada“, dice el texto.



“Traté de amarte, protegerte y quererte pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. Pruebas. Me duele y me da pena pero hasta aquí cobardes“, respondió Frida.



Esta semana se dio a conocer que Guzmán es la pareja del ex de Frida, lo que ha desatado una fuerte pelea en las redes sociales.



Christian Estrada, ex de Frida, aseguró que la hija de Guzmán habría estado embarazada. “Habla con hechos o cállate“, escribió Frida dirigiéndose a su ex.





