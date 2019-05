Copa de Ligas: MLS contra MX por primera vez en un torneo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuatro equipos de la MLS de Estados Unidos contra cuatro del fútbol mexicano (MX) se enfrentarán en la primera edición de la Copa de Ligas.



El Houston Dynamo, conjunto en el que militan cuatro hondureños (Maynor Figueroa, Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García), jugarán el torneo que se celebrará entre julio y septiembre de este año y su rival será el América.



La competencia es respaldada por Concacaf con el propósito de "aumentar la creciente rivalidad entre los clubes de la MLS y la Liga MX", según el comisionado de la MLS Don Garber.



Por su parte, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo que "la rivalidad entre clubes de la Liga MX y la MLS crece constantemente, al igual que el nivel deportivo de ambas competencias".

Equipos de Estados Unidos

Houston Dynamo

Chicago Fire

LA Galaxy

Real Salt Lake



Equipos de México

América

Cruz Azul

Tigres

Club Tijuana

Llaves

Chicago Fire vs Cruz Azul (23-07-19)

Galaxu vs Tijuana (23-07-19)

Houston Dynamo vs América (24-07-19)

Real Salt Lake vs Tigres (24-07-19)