El cantante José José fue violado cuando era niño, confiesa su exesposa Anel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante José José fue víctima de abusos sexuales cuando era un niño, así lo aseguró Anel Noreña, exesposa del "Príncipe de la canción".



"A José José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos. Le hicieron todo lo que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera", aseguró la expareja del cantante en una entrevista para la televisora del Ajusco y que luego fue replicada por el Excélsior de México.



De igual manera hizo referencia al papel que realizó la madre del cantante e indicó que pese a que "era muy linda...era una una mujer sola, desprotegida" y que su exesposo no podía contarle sobre los abusos.



Sus declaraciones no pararon ahí, Anel Noreña reveló que los abusadores del famoso cantante mexicano fueron sus amigos de la colonia.



"Eran unos niños que andaban en la calle, que tomaban alcohol desde muy chiquitos, porque en su casa había alcohol siempre, los chamacos agarraban la onda y la mamá no lo veía no lo quería ver por el sufrimiento muy grande que había", dijo la actriz.

Anel Noreña también reveló que José José guardó el secreto por años, pero que en una plática con su hija Marisol, él decidió contarle todo.



“Eso (sobre la violación) se lo contó a Marisol, a su hija, son heridas muy grandes, que yo no alcanzaba a entender porque yo no sabía de las violaciones, no sabía tanto de su infancia, siempre pensaba por qué este muchacho siempre está muy triste”.

José José es un cantante mexicano de 71 años. Estuvo casado con la actriz Anel desde 1976 hasta 1991.

