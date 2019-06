Capturan a empresario mexicano investigado por polémica venta de planta a Pemex

BARCELONA, ESPAÑA.- Un empresario acusado de estar involucrado en la venta a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de una planta de fertilizantes en desuso por casi 500 millones de dólares fue detenido en España, informó este miércoles la policía española.



Alonso Ancira Elizondo "fue detenido ayer (martes) a las 21H30 (19H30 GMT) en el aeropuerto de Palma de Mallorca cuando iba a abandonar el país", dijo un portavoz policial en esa ciudad en el archipiélago español de las Baleares.



La detención se realizó en virtud de "una orden de Interpol emitida por las autoridades mexicanas", señaló este portavoz.



"Ahora mismo está en los juzgados de Palma donde se le comunicarán los motivos de su detención", añadió.



La captura había sido anunciada previamente por Altos Hornos de México, la firma presidida por Ancira, y confirmada por la fiscalía en su cuenta de Twitter.



Según la prensa mexicana, un juez ordenó además la captura de Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex, cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y es señalado de autorizar la compra de la planta.



Javier Coello, abogado de Lozoya, explicó en México a Radio Fórmula que hasta la tarde del martes no tenía conocimiento de una orden de captura contra su cliente, por lo que promovió un recurso ante la justicia.



"Tuve que presentar un amparo para que un juez federal me diga si la hay y hacer los planteamientos de defensa", dijo al asegurar que su cliente seguía en México.



Por la noche, el abogado informó que la casa del padre de Lozoya fue cateada por miembros de la fiscalía general. "No encontraron nada", dijo Coello a la televisora Milenio sin dar más detalles.



Según la prensa mexicana, Lozoya habría autorizado la compra a un precio millonario, superior al real, de los activos de una planta de fertilizantes que tenía años sin operar y era propiedad de Altos Hornos, una de las mayores empresas siderúrgicas de México.



Coello sostuvo la inocencia de su cliente con el argumento de que ese tipo de transacciones recaen en el consejo de administración de Pemex y no pueden ser decididas por el director de la mayor empresa estatal mexicana.



La captura de Ancira Elizondo se dio unas horas después de que la secretaría de Hacienda informara que congeló cuentas bancarias de Altos Hornos y Lozoya.



Hacienda informó el lunes que en estas cuentas se detectaron "múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción".



Lozoya renunció a la dirección de Pemex, la mayor empresa pública de México y sumida en severos problemas financieros, en medio de señalamientos de que habría recibido sobornos millonarios de la firma brasileña Odebrecht, los cuales habrían sido destinados a la campaña que llevó a Peña Nieto a la presidencia. El exfuncionario negó estos señalamientos.



Lozoya es el primer exfuncionario de alto nivel que es investigado por el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien en diciembre pasado asumió la presidencia con el compromiso de erradicar la corrupción en México.