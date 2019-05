El impacto del paro de Salud y Educación en Honduras: 30,000 citas perdidas y 10 días sin clases

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un fuerte impacto ha tenido la paralización de labores de los médicos y los docentes a nivel nacional. Las autoridades de Salud no han brindado un informe oficial, pese a que EL HERALDO ha solicitado en reiteradas ocasiones la información.

No obstante, más de 30,000 citas de consulta externa se han dejado de atender en los diferentes hospitales y centros de salud. Lo anterior se obtiene del promedio de citas que atienden a diario al menos los principales centros de atención y de referencia. Los médicos determinaron suspender la consulta externa y se mantienen en asambleas informativas para protestar contra lo que ellos denominan la privatización de los sistemas de salud y de la educación.

Exigen la derogación de los decretos ejecutivos que van orientados a la transformación y reestructuración de la salud y la educación pública. Esta es la tercera semana consecutiva que las consultas están paralizadas en los centros asistenciales. No obstante, algunos médicos sí han atendido sus citas programadas, por lo que el impacto no ha sido en un 100 por ciento.

Las áreas críticas y las emergencias no se han descuidado, siempre hay personal de turno que las está atendiendo.

Solo en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza se han dejado de atender a 8,000 personas en el área de consulta externa. De igual forma, no se les han entregado los medicamentos a los pacientes locales ni a los que vienen del interior del país.

En el Hospital Escuela (HE) se han dejado de atender alrededor de 12,000 citas por las asambleas informativas de los galenos. Algunos médicos están atendiendo a los pacientes que vienen del interior del país. Mientras que en el Hospital San Felipe el impacto ha sido menor, se perdieron unas 1,000 consultas.

El personal del hospital está atendiendo de 6:00 a 8:00 de la mañana y las áreas críticas como oncología no se descuidan. Mientras que en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Cortés, el impacto ha sido de al menos unas 3,000 citas. A eso se le suma los hospitales y clínicas periféricas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde el impacto ha sido de unas 8,000 citas perdidas a nivel nacional, siendo el Hospital de Especialidades el más afectado.

Salvo en algunos casos, cuando los pacientes están muy delicados, los médicos que les dan seguimiento sí los atienden y las emergencias no se descuidan.

Sistema educativo

Mientras que en Educación el impacto es menor, las clases han estado paralizadas por dos semanas, es decir, 10 días. En algunas instituciones sí se han impartido clases, pero a medio vapor.

En promedio unos dos millones de estudiantes han perdido clases con el paro de labores de los docentes. El nivel de educación básica y media son los más afectados con las protestas.

El gremio magisterial y de médicos se mantienen unidos y no detendrán su lucha hasta que el gobierno derogue los decretos de la Presidencia en Consejo de Ministros (PCM-026-2018 y PCM-027-2018).

También se sumaron a la lucha los odontólogos, las enfermeras profesionales y auxiliares. También, el sindicato del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Todos esos sectores conforman la Plataforma de lucha para la defensa de la Salud y Educación.

Un grupo de médicos y estudiantes protestaron frente al Hospital Escuela contra la privatización de la salud y la educación.

Conflicto

“Este problema tiene ramificaciones de muchos tipos y no son de hoy ni ayer sino de muchos años, en materia de educación y de salud pública los gobiernos sucesivos no han establecido políticas permanentes, integrales para resolver los problemas, particularmente en educación”, expresó a EL HERALDO el analista Olban Valladares.

Agregó que los movimientos reivindicativos de salud y educación se politizaron desde los años 70 y 80 hasta la fecha. “Otro factor es que entre esas políticas ha habido una dejadez en el sentido que los gobiernos jamás han asignado los recursos adecuados a esos dos rubros que son los más importantes en la administración pública”, señaló Valladares.

No obstante, señaló que no se puede afectar a los pacientes ni a los alumnos. “Las partes, tanto gobierno como los liderazgos responsables, siéntense como personas adultas, desnuden sus temores, establezcan un convenio, pero resolvamos el problema”, afirmó. Agregó que un día de clases perdido es grave para un alumno y para los pacientes que no los atienden.

A su vez, dijo que los enfermos renales, con diabetes, y otras enfermedades crónicas que necesitan ser atendidos se deterioran más al no recibir atención médica. “El llamado es a la sensatez y a la responsabilidad no podemos perder más tiempo en ninguno de los dos campos, ni en salud exponiendo la vida de los hondureños ni en la educación exponiendo la vida futura de nuestra juventud”, recomendó el analista.

Mediación

Por su parte, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, expresó que están preocupados por las consecuencias que está dejando este conflicto.

“Estamos preocupados, siento que estamos perdiendo el don del diálogo, tenemos que reflexionar porque hay que acercar posiciones, la salud de la gente más necesita y la educación de los niños pobres no puede ser un método de presión para ningún gobierno”, indicó el representante del sector empresarial.

Hizo un llamado a los sectores para que se sienten a dialogar. “Nosotros como Cohep nos ofrecemos para servir de mediadores si ellos lo tienen a bien para acercarnos en el diálogo, estamos listos”, comentó Sikkafy.

También indicó que estos paros generan grandes pérdidas económicas y es un mal mensaje para los inversionistas. Buscarán reunirse con la presidenta del CMH, Suyapa Figueroa.

Acciones

El martes en las instalaciones del Colegio Médico de Honduras (CMH) se realizó una megaasamblea para definir las acciones que realizarán en los próximos días.

La afluencia de médicos y docentes fue masiva y el espacio físico quedó insuficiente. Al finalizar la asamblea dieron a conocer los puntos que acordaron y las medidas de presión.

En este día la plataforma de lucha se realizarán asambleas regionales. Sin embargo, para los días jueves y vienes convocan a un gran paro nacional acompañado de acciones en los 18 departamentos.