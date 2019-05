Melissa Pastrana sobre Diego Vazquez: "No voy a caer en dimes y diretes, soy una profesional"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La árbitra hondureña Melissa Pastrana viajó este martes a Francia para pitar los partidos del Mundial Femenino que se hará efectivo entre el 7 de junio y 7 de julio de este año.



Antes de abordar el avión, Pastrana se refirió a las declaraciones del entrenador Diego Vazquez por haber cometido varios errores en la final de ida entre Motagua y Olimpia que terminó 2 a 2.



"No voy a caer en dimes y diretes, yo soy una profesional y como profesional yo me llamo al silencio", expresó en el aeropuerto Toncontín de la capital hondureña.

"Él dará cuentas y otras personas le exigirán cuentas, pero yo no voy a caer en ese tipo de declaraciones", añadió la mujer de 32 años de edad.



La referí se limitó a evaluar su rendimiento en el encuentro del domingo que se jugó en el Estadio Nacional. "Son ustedes como prensa y la Comisión Nacional de Arbitraje los que tienen que evaluar mi trabajo".



"En general se me dieron las oportunidades y creo que las supe aprovechar. Ustedes también lo decidirán si fueron aprovechadas o no, si se demostró la capacidad durante todo el torneo", agregó.

