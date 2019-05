Peligra la nueva identidad debido a intereses políticos

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El partido Libertad y Refundación (Libre) se retirará de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) si el Congreso Nacional se resiste a nombrar a los funcionarios de los nuevos organismos electorales en los cuales tendrá representación.

El anuncio lo hizo ayer el diputado Jorge Cálix, quien expresó que a partir del momento en que se nombren a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) el partido de izquierda prestará sus votos para ratificar el contrato suscrito por el RNP con la empresa Oracle para la modernización de la base de datos.

Si antes del 31 de mayo el Congreso no aprueba el contrato con Oracle se pondrá en riesgo el proyecto de la nueva tarjeta de identidad mientras la comunidad internacional estará a la expectativa del giro que tome el plan de identificación el cual, contrario a lo que se creía, comienza a recibir un trato político.

El 14 de mayo el Poder Legislativo debió nombrar a los nuevos funcionarios del CNE y del TJE pero no lo ha hecho porque, según Mauricio Oliva, presidente de este poder del Estado, es preferible esperar que se aprueben las leyes que regirán los organismos.

Sin embargo, el partido Libre asegura que se trata de una dilatoria más para negarles su derecho de formar parte del CNE y TJE y en ese sentido “si el Congreso Nacional sigue tratando este tema sin la importancia debida, si sigue omitiendo su responsabilidad de cumplir con la Constitución, si sigue impidiendo que el RNP tenga una Junta Directiva en propiedad, Libre se retira de esa Junta Interventora”, anunció Cálix.

En peligro ayuda

Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, responsabilizó al partido Libre si el pueblo hondureño no tiene una nueva identidad para las elecciones primarias. “No quieren aprobar ese contrato sencillamente por un capricho, no les entiendo, el desfase que va haber por no aprobar esta semana un contrato transparente a un proyecto de ley de ellos mismos”, afirmó.