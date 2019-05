Geraldine Bazán asegura que Gabriel Soto sí le ayuda con la manutención de sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La actriz mexicana Geraldine Bazán salió a la defensa de su exesposo Gabriel Soto, después de que medios locales malinterpretaran una de sus declaraciones en las que aseguraba que ella era madre y padre para sus dos hijas.

En una entrevista para el programa "La Cuchara", Bazán aclaró que "lo pusieron mal, yo nunca dije madre y padre, me refería a que cuando eres madre o padre, tus prioridades en la vida cambian".

Bazán asegura que Soto es un buen padre y que pese a estar separados, él siempre está pendiente de sus hijas, tanto emocional como económicamente.

"Yo no soy el papá de mis hijas. Mis hijas tienen su papá y yo soy su mamá. Hay mujeres que no cuentan con el apoyo emocional o económico del padre de sus hijos y en este caso no es así. Siempre lo he dicho", declaró enfáticamente la actriz de 36 años.

Con estas declaraciones Bazán desea ponerle fin a los malos comentarios que ha recibido el actor desde sus declaraciones iniciales.

Durante su matrimonio, Geraldine y Gabriel tuvieron dos hijas, Elisa Marie Soto y Alexa Miranda Soto. Luego de tres años de casados y al menos 10 de relación en unión libre la pareja se divorció.

Actualmente Gabriel se encuentra en una relación amorosa con la actriz rusa Irina Baeva, mientras que Bazán aún sigue soltera.