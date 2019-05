Marcelo Pereira sobre autogol ante Olimpia: "Quedé con sensaciones un poco amargas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El zaguero motagüense Marcelo Pereira pasó de ser héroe a villano. Marcó un doblete en la final de ida y terminó introduciendo el balón en su propio arco. Con ello empató el clásico 2 a 2.



"Gracias a Dios terminamos el juego bien. Me quedé con sensaciones un poco amargas porque metí ese gol y se nos escapó la ventaja que llevábamos. Seguimos positivos y confiando en la gracia de Dios. El próximo juego vamos a estar mejor y esperamos salir campeones", dijo.



"Perdimos una ventaja luego de ese gol. No perdemos la esperanza de que vamos a salir campeones, vamos a ganar ese segundo partido, esto no se ha definido. No dejamos de creer nunca que vamos a ganar", añadió.



El juvenil aseguró que todos en el vestuario Azul le dieron el respaldo necesario. "Somos muy unidos, ellos me dijeron que me apoyaban, la verdad duele pero nos queda una final más y esperamos estar finos".

Consideró también que en los siguientes 90 minutos Motagua debe ser más efectivo. "Vamos a salir a lo mismo, sabemos lo que queremos. Creemos que vamos a dar la vuelta; el próximo partido tenemos que estar más finos".



Del arbitraje comentó que hay ciertas dudas en cuanto a algunas acciones. "Me quedan algunas dudas en cuanto a ese penal pero ya pasó, a Melissa le deseo un buen viaje".



Marcelo Pereira ha tenido una temporada complicada ya que le tocó iniciar de suplente y casi no jugaba pero con la lesión de Marcelo Santos agarró la titularidad.



"Siempre estuvimos esperando la oportunidad, hoy se me da. Se opaca un poco por lo que pasó (autogol) pero tenemos para reivindicarnos" cerró.