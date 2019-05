Abrasadora ola de calor afecta el sureste de Estados Unidos

COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS.-Una abrasadora ola de calor semanas antes de que empiece el verano continúa en el sureste de Estados Unidos.



El domingo se registraron elevadas temperaturas de por lo menos 37,8 centígrados (100 Fahrenheit) en Charleston y Columbia, Carolina del Sur; Fayetteville y Wilmington en Carolina del Norte; Savannah y Macon en Georgia; y Gainesville en Florida.



Todas esas ciudades empataron o superaron los récords diarios y varias no han tenido días tan calurosos en mayo desde que se tiene registro.



El calor continuará por lo menos hasta mediados de la semana.



Sin embargo, el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, Michael Emlaw en Charleston, dijo que el récord del mayo más caliente no significa que todo el verano será igual de caluroso. Una clave para refrescar el ambiente serán las fuertes lluvias. Desafortunadamente, no están pronosticadas en los próximos siete días.



El condado Pender en el sureste de Carolina del Norte ya declaró emergencia por escasez de agua.

