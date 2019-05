Manuel Keosseián sobre el penal fallado de Jerry Bengtson: "Yo le tengo mucha fe"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con un tono muy sereno luego del empate 2-2 en la final de ida del torneo Clausura, el entrenador Manuel Keosseián analizó el partido del Olimpia y puntualizó sobre los detalles en los que falló su equipo.

Entre risas, "Manolo" respondió a la pregunta si pondría a patear un penal a Jerry Bengtson en caso que el próximo duelo se tuviera que definir desde los 11 pasos, ya que erró uno que era decisivo este domingo. "Si toca definir por penales, él va a decidir si quiere empezar o quiere terminarlo. Yo le tengo mucha fe a Jerry, erró el penal pero se lo atajaron", finalizó.



Motagua y Olimpia empatan en una polémica final de ida. "Fallamos en lo que habitualmente hacemos, manejar los tiempos, tener la pelota. Creo que tuvimos algunos minutos que perdimos el control y nos hicieron dos goles con pelota detenida. Fue difícil recomponernos pero en el segundo tiempo retomamos nuestra línea.".



Manolo reveló cuáles fueron las instrucciones que les dio a sus jugadores durante el entretiempo. "Ustedes llegaron a estas instancias por jugar de determinada manera, hay que hacerlo. Algunas indicaciones tácticas pero en definitiva volver a retomar lo que es Olimpia.".



¿Qué trabajo harán en toda la semana ya que empataron por un autogol?, le consultaron al uruguayo. "El autogol es válido. Nosotros vamos a seguir trabajando para corregir errores. Será lo mismo de siempre, lo mismo que venimos haciendo, no vamos a cambiar."

El timonel charrúa admitió que tiene grandes expectativas sobre el compromiso de vuelta donde los merengues actuarán de locales.



"Es el último partido de la temporada y a nosotros nos ha dado resultado determinadas cosas. Por supuesto que el rival juega, tiene lo suyo, hay que neutralizarlo también. Va a estar lindo el domingo y ojalá que el equipo nuestra tenga lo que ha tenido siempre".



Llegó el momento que fue consultado por el trabajo de Melissa Pastrana, pero Keosseián salió al paso en primera instancia. "Ya lo dije que de los árbitros no hablo porque tenemos que pensar en el partido, en el juego", dijo.



Para el estratega sudamericano, los Leones realizaron un buen juego y alabó la personalidad de los futbolistas.



"El penal fue una circunstancia, igual íbamos 2-1. Otra de las cosas importantes que después de no convertir el penal un equipo se puede caer y Olimpia siguió atacando hasta la última jugada. En el descuento tuvimos una salida rápida y pudimos haber convertido pero ya está. Se hizo lo que se pudo", expresó.



Preguntado de nuevo sobre la actuación de la cuarteta arbitral, esta vez Manuel Keosseián no se quedó callado y lanzó una crítica a quienes cuestionan el desempeño de los jueces.



"Llevo muchos años dentro del fútbol y de lo único que hablo es del fútbol. Aquí ponen mucho hincapié en el arbitraje, hay que jugar y los árbitros como yo, como los jugadores también se equivocan. Yo no tengo nada que decir".

