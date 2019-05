Diego Vazquez sobre arbitraje de Melissa Pastrana: "En ninguna otra parte las mujeres dirigen finales"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez, entrenador del Motagua, reprochó enérgicamente el trabajo arbitral de la jueza Melissa Pastrana, que pitó este domingo la final de ida del torneo Clausura 2019 entre sus dirigidos y el Olimpia (2-2).



“Al final no sé qué cobró, eso no fue penal. Yo ya lo dije antes, espero que lo digan que eso no fue penal. Hubo muchas faltas divididas en contra de nosotros”, comenzó diciendo el estratega azul.



“Si no mejoramos en algo básico y queremos ser precursores en el mundo de poner a una mujer a dirigir una final. En ninguna otra parte las mujeres dirigen finales y no es por violencia de genero o por ser machista, es por algo que no pasa”, añadió.



La Barbie aseguró que Pastrana no cumplía el perfil para pitar esta final, ya que era su segundo clásico y la calificó de novata.

Vea: Marcelo Pereira: luz y sombra de Motagua en la final



“Esto es de capacidad y tiene poca experiencia, es el segundo clásico que dirige. Melissa y Jack Rodríguez estaban totalmente parcializados, él estaba a mi lado y le pitó todo el partido a ella”, atizó.



Un reportero le consultó si el nombramiento de la juez fue un capricho de Pedro Rebollar, ya que durante la semana él valoró que sería un error que Pastrana impartiera justicia en el primer pulso por el título entre Águilas y Leones.



“Eso deben preguntarlo a él para saber si nosotros estamos en condiciones de ser precursores para que mujeres piten. Ahora eso ya está y tenemos que trabajar”, dijo muy victimizado.



Una reportera le recordó a Vazquez que Pastrana pitará en el Mundial de damas que se celebrará este año en Francia y aclaró que no era fútbol de hombres. “La Copa a la que va es femenino, no es por algo de género sino por falta de capacidad”, concluyó.

Fotogalería: El coraje de Pereira por el autogol y otros momentos que no se vieron en TV