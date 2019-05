¿Qué es "Nxivm", la secta a la que pertenecen los hijos de dos expresidentes de México?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Con un mombre poco común, "Nxivm" logró destacar hace más de dos décadas como una organización motivacional, pero todo fue una fachada, pues en realidad se trataba de una secta que esclavizaba sexualmente a mujeres.



La organización, creada por Keith Raniere, quien presume ser el hombre más inteligente del mundo (con un IQ de 240), logró involucrar a famosos, empresarios y hasta hijos de expresidentes mexicanos.



Recientemente se conoció que Emiliano Salinas Occelli y Ana Cristina Fox, hijos de los exmandatarios Carlos Salinas y Vicente Fox, respectivamente, formaban parte de la comunidad y destacaban por su posición económica.



Pero, ¿cómo se involucraban en "Nxivm"?



Según The New York Times, la organización tenía representación en México y operaba a través de Executive Success Programs (Programas de éxito ejecutivo, en inglés) para "facilitar el desarrollo personal y profesional", pero al final, las personas -principalmente mujeres- eran utilizadas y marcadas con un soldador eléctrico.



Las mujeres, de entre 30 y 40 años, eran extorsionadas, les pedían fotografías desnudas o material comprometedor como “garantía” de que no revelaran los nombres de los grupos o la secta.



La información fue revelada por Nancy Salzman, cofundadora de la organización, quien mencionó que una de las integrantes compró una casa en Waterford, Míchigan, para realizar los rituales de "Nxivm".



También dijo que en la vivienda algunas personas se desvestían para enviarle fotografías a Keith Rainiere, quien pedía ser llamado "Vanguard". Además de que tenían planes de construir un calabozo.



"Testificó que descubrió que todo círculo íntimo, con excepción de Junco, había tenido o estaban en una relación sexual con Rainiere", publicó The New York Times.