Hijos de dos expresidentes de México figuran entre integrantes de secta "Nxivm"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los hijos de dos expresidentes de México figuran entre la lista de integrantes de "Nxivm", una secta que esclavizaba sexualmente a mujeres y las marcaba con un soldador eléctrico.



Según publicó The New York Times, Emiliano Salinas Occelli y Ana Cristina Fox, hijos de los exmandatarios Carlos Salinas y Vicente Fox, respectivamente, formaban parte de la comunidad y destacaban por su posición económica.



Además, se menciona a Rosa Laura Junco, familiar del fundador del diario Reforma.



Nancy Salzman, cofundadora de la secta, testificó que Junco compró una casa en Waterford, Míchigan, para realizar los rituales de "Nxivm".



También dijo que en la vivienda algunas personas se desvestían para enviarle fotografías a Keith Rainiere, uno de los fundadores, quien pedía ser llamado "Vanguard". Además de que tenían planes de construir un calabozo.



"Testificó que descubrió que todo círculo íntimo, con excepción de Junco, había tenido o estaban en una relación sexual con Rainiere", publicó el The New York Times.



Otros involucrados

En la lista de involucrados figura Loreta Garza Dávila, una empresaria de Nuevo León, Monterrey; sus hermanas, Carola y Jimena, también fueron acusadas de ser cómplices de complicidad.



Daniela Padilla, Camila Fernández y Mónica Durán también son mencionadas.

Estas mujeres habían creado una hermandad secreta en 2016, donde eran maestras del primer círculo de la Dominant Over Submissive (DOS), que tenía nexos con "Nxivm".



Las autoridades han interrogado a varios de los involucrados, mientras que uno de los fundadores, Keith Raniere, se presentará a juicio el próximo martes 28 de mayo en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Estados Unidos.