Pareja del tatuador asesinado en El Pedregal: "Una parte de mí se fue contigo"

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Aracely Cárcamo, pareja del tatuador asesinado en la colonia El Pedregal de Comayagüela el pasado miércoles 22 de mayo, escribió un desgarrador mensaje vía redes sociales para despedirse de él. "Si yo hubiese estado ahí, nos tenían que haber matado a los dos porque no te dejaría solo", inicia el texto.



"Me enseñaste tanto, pero nunca me preparaste para un adiós. Hoy mi cabeza se llena de recuerdos y mi alma de dolor", dijo sobre la muerte de Luis Coello (27 años), quien al salir de su estudio fue ultimado a balazos por personas desconocidas alrededor de las 10:15 de la noche del miércoles.



La joven 21 años de edad lamentó en su cuenta personal de Facebook que ahora su hijo, de unos dos años de edad, crecerá sin la figura paternal.

"Nuestro hijo sabrá que tuvo el mejor papá. Él sería nuestro orgullo; sabés por qué, porque sacó tu fortaleza. Te amaremos por siempre", escribió.



"Solo tú y yo realmente sabíamos lo que había entre nosotros. Me dolés tanto, no hay palabras que me llenen... pasamos de todo, pero esto será un hasta pronto", agregó.



El ahora occiso fue trasladado en una ambulancia al Hospital Escuela, sin embargo, falleció minutos después de haber llegado al centro asistencial.