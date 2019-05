Carlos Pavón defiende a Romell Quioto del racismo de un seguidor en redes sociales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El futbolista hondureño Romell Quioto reveló este sábado un insulto que le hizo un aficionado a través de Twitter.



Todo comenzó cuando la cuenta @javirodm7 llamó "mono" al delantero del Houston Dynamo por jugar en la MLS de Estados Unidos.



"¿Y vos mono cuándo pensás jugar en una liga de verdad y dejarte de estar engañando en ese liga de veteranos en la que estás", le increpó.



La ofensa propició que el exjugador de Olimpia le contestara. "Aquí es cuando me doy cuenta que crecí como persona porque no quiero tener problemas con nadie, cuando lo único que quiero es ser feliz y que no estén jodiendo mi vida. ¡Dios te bendiga!", respondió.

A raíz de la polémica, el exgoleador de la Selección Nacional, Carlos Pavón, salió en defensa de la estrella de los Naranjas estadounidenses.



"Por Dios, cómo quisiera encontrarte de frente y que tuvieras el valor de llamarme mono, cara a cara", respondió al seguidor que atacó a Quioto.

Este fue el cruce de tuits entre el aficionado y los jugadores. Foto captura



