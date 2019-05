Los candidatos a pitar la final entre Motagua y Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocas horas para que se juegue la final de ida entre Motagua y Olimpia todavía no se conoce qué árbitro será el encargado de impartir justicia.



Sin embargo, se presume que son tres los candidatos para silbar el juego de este domingo a las 4:00 de la tarde: Óscar Moncada, Melissa Pastrana y Armando Castro.



Otra opción era Said Martínez, pero debido a que está participando en el Mundial Sub 20 de Polonia no se cuenta con él.

Las Águilas chocarán ante los Albos para revivir la final del Apertura del 2018, en donde el equipo de Diego Vázquez alzó la corona.



Pero el conjunto de Manuel Keosseián tratará de ganar su primer título dirigiendo al Rey de Copas en el Estadio Nacional de capital hondureña.