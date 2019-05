VIDEO: Lary Over se graba destruyendo una joyería con un bate

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El cantante puertorriqueño Lary Over, conocido como "El Wason BB", volvió a romper cosas, según se ve en un vídeo que él mismo subió a las redes sociales.



Esta vez el artista, que recientemente visitó la ciudad de La Ceiba para cantar en el Carnaval, agarró un bate y quebró el mobiliario de una joyería.



"¡POR FIN, POR FIN! Ya AMORES. ESTÁ en la calle BÚSCALA YA. ASÍ me pongo cuando saco TEMA. mala mía @danieljewelryinc por romperte la Joyería en mil canto", escribió el artista en el video donde se ve hacer añicos un negocio.

VEA TAMBIÉN: Polémico y excéntrico: La vida del trapero Lary Over en 11 fotos



Esta no es la primera vez que "El Wason BB" muestra un comportamiento poco usual. Durante su visita a La Ceiba, el cantante armó un zafarrancho en un hotel de la novia de Honduras, solo porque no le sirvieron la comida a tiempo.



"Así se rompe un RESTAURANTE cuando se tardan mucho en hacer la comida‼️ PUÑETA! Así me pongo Cuando tengo una HAMBRE KOBRONA Dimelo HONDURA ATT. EL WASON BB", escribió en su Instagram en ese momento.



Las acciones del puertorriqueño no han sido bien recibidas, ya que cientos de personas lo han criticado en sus redes sociales.

DE INTERÉS: Así fue el concierto de Lary Over, 'El Wason BB' en Honduras